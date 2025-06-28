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侯友宜表揚新北筍農！綠竹筍全國評鑑奪18獎　父子檔蟬聯雙冠王

▲新北綠竹筍評鑑大放異彩。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜（左）28日頒發匾額予全國有機組筍王賴阿龍（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局以「新北健康三寶」品牌推廣綠竹筍產業，輔導各產區筍農積極參加各級綠竹筍評鑑，今年新北市於114年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑成績相當良好，在22獎項中奪18個獎，其中包含有機組及產銷履歷組的冠、亞、季軍，連續三年拿下兩組的冠軍，有機組冠軍為三峽區賴阿龍、產銷履歷組冠軍為新店區陳能恭，而新北市級評鑑冠軍為新店區陳全福、甜筍王為泰山區唐德輔，今（28日）市長侯友宜頒贈賀匾予獲獎筍農，鼓勵農友持續爭取佳績。

今年市級綠竹筍評鑑結果日前出爐，共有16區100位農友參賽，由新店區陳全福奪下冠軍，成為今年新北筍王。而全國評鑑產銷履歷組筍王陳能恭，即為陳全福的父親，陳能恭是各級比賽的常勝軍，去年市級評鑑榮獲甜筍王暨亞軍、前年則是全國產銷履歷組冠軍。另外全國有機組筍王則由三峽區賴阿龍奪得，28日侯友宜頒贈賀匾予獲獎農友，感謝筍農的辛勤付出並肯定獲獎成就。

▲新北綠竹筍評鑑大放異彩。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜（左3）頒發匾額予全國產銷履歷組筍王陳能恭（右2）。

今年全國產銷履歷組筍王及新北筍王由陳能恭及陳全福父子檔奪得，陳能恭表示，家裡三代務農，種植綠竹筍傳承一甲子，栽培管理首重陽光、水、肥料及土地選擇，以向陽面能夠受到充份日照為佳，並且要有充足水源及肥料，施用有機肥除了對環境友善，更可以種出纖維細緻的綠竹筍。此外陳能恭也透露砂質土可以種出圓弧度及彎度漂亮的綠竹筍，申請產銷履歷驗證，讓消費者可以安心食用。

陳能恭父子時常參加各項評鑑，在成績公布後去針對糖度、柔韌度及外觀等去做檢討，藉此修正栽培管理方式，另外和兒子也時常溝通想法，以最有效率的方式進行分工，需要經驗判斷的工作，如施肥管理及採筍時機由父親決策，而搬運、清理竹頭等較粗重的則由兒子負責。

▲新北綠竹筍評鑑大放異彩。（圖／新北市農業局提供）

▲今年新北市於114年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑成績相當良好在22獎項中奪18個獎。

陳全福表示，父母用心經營筍園，看著父親因農忙受傷，但仍心繫家裡筍園的情形，決定回家與父母共同經營筍園，分擔父母辛勞也傳承綠竹筍優良栽植技術。另外全國有機組筍王賴阿龍表示，栽種綠竹筍需要細心及堅持的照顧、整理，要注意的細節繁多，至少要學5年才能較精通這方面的工夫，得獎絕對是榮耀，也期待將這樣的技術傳授給下一代。

今日除筍王頒獎外，現場也有新北綠竹筍暨青農優質農特產品展售會，今天現場至「新北優質筍農」攤位消費，並至本局臉書粉絲專頁「新北市農業局-稼日蒔光」按讚，即贈送深坑區農會開發之新產品「綠竹筍肉包」限量200份，並預計今年9月份開始在農會超市販售，敬請期待。今日無法到場的朋友也不用擔心，明日在希望廣場仍有新北健康三寶綠竹筍展售會，歡迎到場選購新北各產區直送新鮮綠竹筍。另外八里區採筍小旅行分別於7月8日及7月15日舉辦，以體驗採收綠竹筍、品嚐綠竹筍料理及認識在地文化，名額有限，把握機會報名。

侯友宜表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量達1萬2,000公噸，產值約可達17億，近年透過「健康三寶-綠竹筍」品牌行銷，整合多元通路、觀光結合等策略，將新北市的優質綠竹筍推廣到市場，另透過輔導各產區筍農積極參加區級、市級及全國優質安全綠竹筍評鑑，促進農友間相互交流、提升栽種品質，近年更積極鼓勵農民參與有機和友善驗證，提升本市農產品之品質。新北市政府農業局整合許多線上平台包括各產區農會，提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至新北市農業局網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。

▲新北綠竹筍評鑑大放異彩。（圖／新北市農業局提供）

▲明（29日）在希望廣場有新北健康三寶綠竹筍展售會。

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