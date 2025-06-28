中選會刪「踴躍投票」　朱立倫酸：每天違反行政中立還敢說人違反？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

面對近日發起的罷免行動，新北市選委會近日提報給中選會「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」備查，但因文中提及「踴躍投票」，遭中選會要求刪除「踴躍」2字。對此，國民黨主席朱立倫今（28日）轟，每天違反行政中立的中選會，居然指控各地鼓勵投票是違反行政中立，真的是好奇怪喔，這到底有沒有一點是非公理？

各縣市政府近日針對罷免投票日，都有將準備製作宣傳投票的布條和海報等資料，提報給中選會備查。針對這次選舉，新北市選委會的「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」提醒民眾在指定時間攜帶證件等資料，到指定投票所踴躍投票。

不過，中選會回給新北市選委會表示，第9點有關「提醒選民114年7月26日（星期六）上午8時至下午4時攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所踴躍投票」之規定，鑑於罷免案之通過或否決，依公職人員選舉罷免法第90條規定，繫於一定比例之選舉人參與投票，及同意票數與不同意票數之多寡，爰鼓勵民眾踴躍投票或不投票，對前開罷免案之通過或否決自有影響，為維護選務中立，請刪除「踴躍」二字。

朱立倫今被問到此事，他表示，這到底有沒有是非公理？過去不管任何的選舉投票，都希望大家出來投票，823公投不能鼓勵大家出來投票嗎？每件事情都希望大家出來表達意見。

至於有媒體人陳敏鳳指出，罷免10席是成敗標準線，朱立倫表示，如果有個媒體人說40席是罷免成敗，要不要回答？標準答案都一樣，每一席立委都是民主選出，多數選民支持，憑什麼現在用惡罷方式，這就是完全反民主。