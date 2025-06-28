6億打造！雲林斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

▲雲林斗南小東休閒娛樂中心工程由交通工務局辦理勞務、工程發包，工期650日曆天，截至目前為止，實際進度已近50%。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善為打造公共工程優質安全的工作環境，提升作業效能，特率交通工務局、財政處及工程團隊視察位於斗南鎮之小東休閒娛樂中心新建工程進度，並聽取交工局簡報，了解施工情形，要求工程團隊必須如期如質完工，打造斗南嶄新地標。



縣長張麗善表示，經地方鄉親反應，斗南鎮原有之鎮立游泳池使用多年、設備老舊，且配合崙子溪整治計畫將進行拆除，隨著小東工業區的開發完成，縣府遂決定小東休閒娛樂中心的興建併入考量斗南亟需的游泳池，並配合多目標使用，提供大斗南地區民眾多元運動及休憩空間。

張麗善指出，特地前往現地視察，目前小東休閒娛樂中心整體工程進度已超前，預計可提前到1月份完工，後續內部裝修及作業將陸續進場，一個室內游泳池、50米水道戶外游泳池、多元運動空間，還有美食街及商場，整體建構完成後，再進一步提升周遭的景觀綠美化，希望未來成為斗南鎮一個優質的運動休閒空間，甚至可以吸引鄰近虎尾及斗六地區的居民前來消費。

▲雲林斗南小東休閒娛樂中心整體工程進度已超前，預計可提前到1月份完工，後續內部裝修及作業將陸續進場。（圖／記者游瓊華翻攝）



交通工務局長汪令堯說明，小東休閒娛樂中心工程於2024年4月開工，係為地下一層、地上三層的建築物，整體外觀以棚架為概念，打造農業意象，主要結構採鋼筋混凝土、鋼構及木構造組建，1樓規劃為商業空間及室內、戶外游泳池，2樓規劃健身房空間及空中走廊，3樓預留大面積的空間，可招集ROT廠商進駐，多功能運用，工程總經費約6億元，其中斗南鎮公所出資4,200萬元，其餘皆由縣府自籌。



汪令堯指出，工程由交通工務局辦理勞務、工程發包，工期650日曆天，截至目前為止，實際進度已近50%，原預計在2026年3月完工，如天候順利，預期可以提早2個月到2026年1月完工。經視察工程現況已進行至2樓、3樓之結構，後續相關機電、木構、泳池設備等材料也陸續順利進場。



財政處長孫綿凰表示，縣府刻正辦理ROT招商可行性評估作業，由財政處負責委託廠商評估，有關ROT招商部分則預計今年7月啟動，及早釐清後續使用上的需求，進行相關規劃，包括室內室外游泳池、健身中心及商場等等，以利提早營運，慎選ROT業者，打造適合的營運特色，希望可以打造為斗南的新地標。



縣長張麗善強調，縣府不只注重工程進度與品質，也關心整體的工程作業職業安全衛生環境，每個勞工都是團隊的一員，而且安全的環境能提升工作效率，要求三方工程團隊持續努力，打造優良職業安全衛生的公共工程環境，工程團隊成員必須確實遵守「安全衛生管理目標及原則」。對此工程我們有信心，未來也將提報小東休閒娛樂中心新建工程參加國家級比賽，希望能打造優質的嶄新地標。

▲縣長張麗善強調，縣府不只注重工程進度與品質，也關心整體的工程作業職業安全衛生環境，。（圖／記者游瓊華翻攝）