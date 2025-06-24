LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（24）日上架2組免費貼圖，包括「郵政寶寶 × 波波鴿」及「床編故事」；另外，還有9組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

郵政寶寶 × 波波鴿 開心放假！｜下載請點

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下載期限：2025年7月24日

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使用效期：180天

LINE GO × 床編故事｜下載請點

下載期限：2025年7月23日

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使用效期：90天

<棕色塵埃2> 2週年紀念貼圖｜下載請點

下載期限：2025年7月19日

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使用效期：180天

侏羅紀世界：重生｜下載請點

下載期限：2025年7月24日

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使用效期：180天

聯博超人日常×一起出任務｜下載請點

下載期限：2025年9月15日

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使用效期：180天

喔熊有保庇｜下載請點

下載期限：2025年7月6日

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使用效期：180天

LINE購物 × 麻糬兔兔｜下載請點

下載期限：2025年7月5日

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使用效期：90天

麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇｜下載請點

下載期限：2025年7月4日

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使用效期：90天

LINE購物 × 聒噪熊寶包｜下載請點

下載期限：2025年6月26日

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使用效期：90天

LINE禮物 × 壞喵與毛喵｜下載請點

下載期限：2025年7月3日

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使用效期：90天

Chickie & Robot 1｜下載請點

下載期限：2025年7月14日

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使用效期：180天