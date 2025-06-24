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LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（24）日上架2組免費貼圖，包括「郵政寶寶 × 波波鴿」及「床編故事」；另外，還有9組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

郵政寶寶 × 波波鴿 開心放假！下載請點

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LINE GO × 床編故事下載請點

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<棕色塵埃2> 2週年紀念貼圖下載請點

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聯博超人日常×一起出任務下載請點

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麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇下載請點

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