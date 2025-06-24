LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（24）日上架2組免費貼圖，包括「郵政寶寶 × 波波鴿」及「床編故事」；另外，還有9組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
郵政寶寶 × 波波鴿 開心放假！｜下載請點
下載期限：2025年7月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE GO × 床編故事｜下載請點
下載期限：2025年7月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
<棕色塵埃2> 2週年紀念貼圖｜下載請點
下載期限：2025年7月19日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
侏羅紀世界：重生｜下載請點
下載期限：2025年7月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
聯博超人日常×一起出任務｜下載請點
下載期限：2025年9月15日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
喔熊有保庇｜下載請點
下載期限：2025年7月6日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物 × 麻糬兔兔｜下載請點
下載期限：2025年7月5日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇｜下載請點
下載期限：2025年7月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 聒噪熊寶包｜下載請點
下載期限：2025年6月26日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE禮物 × 壞喵與毛喵｜下載請點
下載期限：2025年7月3日
下載條件：無條件下載
使用效期：90天
Chickie & Robot 1｜下載請點
下載期限：2025年7月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
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