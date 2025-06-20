越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會貴數千到萬元

▲原PO求問，獨自報名旅行團的人多嗎？（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

一人火鍋越來越普遍，而一名網友求問，如果獨自報名旅行團是否會很怪呢？就怕被打槍，原PO接著問，該如何開口報名，以及能否要求自己睡一間房？文章一出，不少網友直呼，越來越多人獨自跟團，但差異就是住宿問題，若想自己住就得加價，勢必旅費會貴數千到萬元。

一名網友在Dcard好奇拋問，不知單獨報名旅行團的人多不多，又該如何開口只有一人要跟團，而且住宿方面，不想跟陌生人或導遊同住的話，是否可要求自己一間房呢？

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底下網友熱議，「日本單房差不便宜，通常是7000到1萬5000元都有可能，如果是東南亞的會比較便宜，然後補充一下日本導遊都帶大量的現金，不跟客人配房」、「我旅行社的旅遊規劃師，一個人報名也很多喔，有很多客人都是一個人，有的可以接受配房，就不用付單房差價」、「自己睡就要多加錢啊，一想到別人的團費比你便宜，數千到上萬，我就覺得不划算」。

也有過來人熱心分享，曾單人報名14天德瑞旅遊，可以補差價睡單人房，但也因為如此，她單獨住別間酒店，「大家還是蠻照顧我的，一路上跟著大隊走，自由參觀時也會有自己落單的時候（讓蜜月夫妻檔獨處），但基本上沒有大問題」、「我也是單人報名，請旅行社幫忙配單女，是15萬的極光團」、「很常一個人跟團，之前都讓旅行社配房，有次配到睡覺會打呼的團員後，之後指定單人房補價差自己睡一間了」、「直接跟業務說你是單一一個人就可以，再來就是看能不能接受單人房差的費用，通常東南亞、東北亞單人房差費用台幣6000至1萬左右，當然相對性要看天數」。