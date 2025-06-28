刪「踴躍」投票挨轟忠選會　中選會舉2例批無腦造謠：法盲程度甚深

▲7月26日將進行25案罷免投票。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

新北市選委會近日提報給中選會「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」備查，內容中「踴躍投票」的「踴躍」被中選會要求刪除，新北市議員江怡臻批評，中選會成「忠選會」，鼓勵投票怎麼了嗎？對此，中選會今（28日）以2020年罷免時任高雄市長韓國瑜和2024年罷免基隆市長謝國樑為例，解釋不用「踴躍」2字原因，更痛斥選務造謠者在做不實指控或網路散佈不實訊息時，是選擇性法盲且法盲程度甚深。

因應7月26日首波罷免投票日，新北市選委會近日提報給中選會「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」備查，其中要點內因寫到「提醒選民…攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所踴躍投票」，被中選會要求刪除「踴躍」投票2字。新北市議員江怡臻轟，中選會果然已是「忠選會」的樣子，鼓勵投票，怎麼了嗎？現在難道連踴躍投票都害怕了嗎？

對此，中選會今日回應指控表示，選舉投票，全國23個選務機關（1個中選會、22個市縣選委會）依例鼓勵選民攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「踴躍投票」；但罷免投票時，則是提醒選民攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」。這是因為各該罷免案的辦理，罷免正反雙方策略或訴求都可能不同且也都可能隨時進行調整，但全國23個選務機關則必須依法嚴守選務中立的關係。

中選會舉例，2020年高雄市選委會在辦理高雄市長韓國瑜罷免案時，罷免正反雙方有一方請選民踴躍出門投票，另一方則是請選民不用出門投票。為此，高雄市選委會（時任主委陳雄文，為高雄市副市長兼任）也特別函詢若罷免投票日當天有民眾於社群媒體鼓勵他人踴躍投票或不投票，是否也可能違反公職選罷法規定？

中選會當時回應，罷免案通過或否決依公職選罷法第90條規定，繫於一定比例的選舉人參與投票，及同意票數與不同意票數多寡，故投票當日鼓勵他人踴躍投票或不投票，對前開罷免案之通過或否決自有影響，如其意在尋求支持或反對罷免，自為第56條第2款所稱的罷免活動，至個案是否違反法律規定，仍應審酌其身分，並綜合其他具體情節加以認定。

中選會指出，實際上，高雄市韓國瑜罷免案在舉行公辦電視罷免說明會辦理時，高雄市選委會是由梁憲忠委員擔任主持人說明提醒事項時，就依法維持選務中立，僅提醒選民罷免案投票日當天請攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」。

中選會也以2024年基隆市長罷免案投票辦理為例，無論是中選會或基隆市選委會也都必須依法維持選務中立，例如罷免案投票日前中選會所發新聞稿內容即略以：……由於罷免案投票之同意或不同意票數及同意票數得票率，均涉及罷免案之通過或否決之法定門檻，故投票日當天政府機關與政黨及任何人，含罷免提議方或被罷免方在內，皆不得從事與罷免活動有關之宣傳活動，以避免觸法。

中選會解釋，亦即罷免案辦理時，即使罷免正反雙方都採鼓勵民眾踴躍出門投票的做法，但罷免案領銜人若在投票日當天鼓勵民眾投罷免票、被罷免人也在投票日當天鼓勵民眾出門投票，此時選務機關仍須維持選務中立，自屬當然。

因此，基隆市選委會（主委方定安，為基隆市秘書長兼任）於該市謝國樑罷免案舉行公辦電視罷免說明會，基隆市選委會係由許清坤委員擔任主持人，說明提醒事項，也是告知選民攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」，以維持選務中立。

最後，中選會表示，全國23個選務機關都必須維持選務中立，畢竟罷免案不同於公投案，也不同於選舉投票辦理，但選務造謠者在做不實指控或網路散佈不實訊息時，則是選擇性法盲且法盲程度甚深外，既不理會罷免案是對人不對事有特別規定或相關前例，更不管選務必須嚴守中立應依法行政循例辦理，卻刻意以無腦方式進行造謠或散佈不實指控，一再藉由混淆視聽打擊全國23個選務機關的戮力從公及依法行政，也一再傷害中華民國台灣長年得來不易的民主果實。