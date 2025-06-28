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社會 社會焦點 保障人權

窮困男為30萬幫運「4張電腦桌」　下場要關5年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

經濟貧困的許姓男子明知大麻是我國法律明定的第二級毒品，仍為了30萬元報酬，答應接受委託，協助將4張藏有40包大麻菸草的電腦桌運送來台，結果就在監看接貨過程的時候，被調查局人員當場查獲。基隆地院法官日前審理之後，依犯共同運輸第二級毒品罪，判處許男有期徒刑5年2個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲許男為了30萬元報酬，答應幫忙運毒，下場要坐牢5年2個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，許男和陳姓男子（通緝中）、自稱「老吉」的不詳男子合作運送毒品，2022年6月間他接受陳男委託，同意幫忙代領從國外運送來台的貨物，如果成功，就能拿到30萬元報酬。

接著，「老吉」透過國外毒品賣家將40包含有大麻成分的菸草，藏在4張電腦桌中，再由陳男負責貨物報關，最後由許男和另外2名不知情的男子負責收貨。

貨物從美國運抵來台之後，許男接獲通知並指示2男前往接貨，他則自己搭乘另一輛汽車前往現場監看，然後把現場狀況回報給陳男，沒想到貨才搬到一半，他們一行人就被法務部調查局新北市調查處查緝人員當場逮住。

基隆地院法官認為，許男與其他共犯謀議運毒，貨物從美國交寄並實際運抵台灣，當毒品包裹離開起運地點時，運輸行為就算完成，屬於既遂，考量到許男已經坦承犯行，態度尚可，但他協助運輸的大麻數量非寡，最終依犯共同運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑5年2個月，全案仍可上訴。

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