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台籍通緝犯在泰國遭爆頭亡　遞槍共犯回台受審...判刑7年

▲▼台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆隻身回台被起訴殺人罪嫌，堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆隻身回台被起訴殺人罪嫌，堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台籍男子王綋騰去年（2024年）在泰國曼谷，涉開2槍殺害合作生意的台籍通緝犯石茂強，王率同夥逃亡柬埔寨被通緝至今，共犯周昱帆隻身回台，被起訴涉犯殺人罪嫌、至今在押，他堅稱「人不是我殺的」、遭王男脅迫才順從指示，台北地院選任國民法官首度審理境外殺人案，今（27日）依幫助殺人罪判他有期徒刑7年，全案還可上訴。

綽號「少爺」的44歲男子石茂強因涉強盜案，2023年2月被桃園地檢署通緝，石藏身泰國曼谷，與當地開大麻店的43歲男子王綋騰合作生意，王男與泰籍女友「糖糖」在曼谷的租屋處，與石男住處僅隔幾條街，25歲周男是王男從台灣帶去的員工。

去年2月25日凌晨1點多，王男和周男及赴泰旅遊順便找工作的許男、林男共4人，從台灣搭機抵達曼谷，一起到王男租屋處，王男找石男過來談事情起爭執，涉持1把克拉克點45口徑手槍，朝石男左太陽穴轟1槍、從右太陽穴貫穿而出。

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。圖為主嫌之一王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

▲▼泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。上圖為主嫌王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。下圖右2為周昱帆。（圖／翻攝網路）

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、周男（右二）返台遭警方約談。（圖說／翻攝網路）

石男倒地一時未死，不停哀嚎「救命」，王男已將槍拿回住處2樓藏放，擔心石男叫聲驚動鄰居，要在場目睹的周男再把槍拿來給他，王男求饒連說3次「對不起」，仍遭王男朝左後腦開第2槍斃命，子彈卡在左下顎。

另2男從屋裡衝出查看嚇壞，沒人敢勸阻殺氣騰騰的王男，王男命3男搬屍到女友車內，自己開車與林男到30多公里外機場旁1處廢棄商店空屋棄屍，周男與許男清洗命案現場血跡、打包行李，當天上午8點多，5人租1輛麵包車走陸路逃往柬埔寨。

當天上午7點多，石男遺體被人發現，泰國警方聯繫我國刑事局駐泰人員查證身分，隨即公布在逃5人容貌與證件，泰國媒體大幅報導，泰警並通報我方掌握周男隔天（26日）下午將從金邊搭機抵台訊息，刑事局及時在桃園機場拘提剛入境的周男。

▲▼台籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉開2槍殺害台籍通緝犯石茂強，泰國警方發現石男遺體，在棄屍地點蒐證，共犯周昱帆隻身回台歸案。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

▲▼台籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉開2槍殺害台籍通緝犯石茂強，泰國警方發現石男遺體，在棄屍地點蒐證。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

▲▼台籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉開2槍殺害台籍通緝犯石茂強，泰國警方發現石男遺體，在棄屍地點蒐證，共犯周昱帆隻身回台歸案。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

台泰合作辦案，取得命案現場街道監視畫面，「糖糖」脫隊回泰國應訊，供稱眾人不懂王男為何殺石男，她鼓起勇氣詢問，王男說已給石男3000萬元，石沒還錢卻繼續要錢，更揚言若拿不到錢就要對「糖糖」怎麼樣，所以動手。

許男是王男國中同學，去年3月在柬埔寨透過視訊向我國檢方表示，出事時被槍聲驚醒，下樓見狀「嚇都嚇死了」，自覺「很慌、很衰」，但「畢竟不是我做的」，是王男開槍、叫周男遞槍，周因害怕而堅持回台，王勸不聽，認為周還年輕，就讓周先走。

周男被移送台北地檢署偵辦，供稱僅目擊命案、怕遭滅口，趕緊找理由逃回台灣。檢方聲押禁見周男，法官認為當時尚未取得泰警完整調查資料，裁定交保30萬元，經檢方抗告、高院發回更裁，周改被羈押禁見至今，北檢去年6月起訴周男和王男涉犯殺人罪嫌。王男與許男、林男目前行蹤不明，都已被通緝。

▲▼台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆隻身回台被起訴殺人罪嫌，堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲周昱帆出庭堅稱堅稱「人不是我殺的」，他遞槍給王男是因為遭脅迫、沒選擇餘地。（圖／記者黃哲民攝）

本案是國內國民法官首度審理境外殺人案，北院選任國民法官從本周二（24日）起連審3天，周男堅稱「人不是我殺的」，當下遭王男脅迫、「沒有選擇餘地」，但在押期間聽律師解說，遞槍給王男開第2槍已違法，願承認幫助殺人罪。

辯護律師團主張周男主動回台說明案情，交出手機配合偵辦，更因目睹石男慘死，出現耳邊縈繞石男哭叫聲、失眠、做惡夢與焦慮等創傷壓力症狀，命案當下周受恐懼情緒而順從王男，應符合自首與情堪憫恕雙重減刑條件。

檢方指周男回台前刪光手機裡跟王男對話證據，最初警詢也沒說出遞槍情節，且到案前，檢警已獲泰方告知他涉嫌，周只算投案，且對於遞槍、搬屍與清理血跡等行為，並非全然遭脅迫而毫無選擇，不符減刑條件。

審理時，合議庭公開石男遺容照片沒遮掩，檢視頭部中2槍造成3處傷口狀況，並播放事發時遠處監視畫面，只見石男中槍倒地、顫抖哀嚎「救命啊～」周男慌張對王男說「X！你把他...」，王男見石男叫喊不停，催周「快！」、「槍拿來給我」。

石男瀕死求饒「兄弟不要這樣」、「兄弟對不起、對不起，我錯了」，約3分鐘後，王男拿取周男遞來的槍，隨即傳出第2聲槍響，王男命3男搬屍，質問3男「我錯了嗎」、「我過分嗎」，3男零星回答「沒有」。

檢方主張周男雖非扣下扳機的人，遞槍行為卻是「扳機上的第2隻手」，但檢方不求處周男死刑或無期徒刑，因周男「沒壞到這個程度」。

石男的姊姊與委任律師出庭數度拭淚，委任律師引用石母親筆信指出，石男排行老么、愛撒嬌、是家人開心果與孝順孩子，身中第1槍未死，王男等人不救人反而補槍奪命，令石母哀嘆喪子後「沒有一天可以有好日子」、「請法官嚴懲！」

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