警埋伏公園辦毒品案　意外撞見車手面交！被害女已遭詐500萬

▲吳女(左)在交款給詐騙車手顏女時，偵辦毒品案的警員巧遇，經盤查後順利逮捕顏女(右)。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名女子因誤信投資詐騙話術，遭騙取500多萬元，昨天（25日）要與對方相約在公園再次面交，卻意外被埋伏偵辦毒品案的警員撞見，警方趁2人在交付款項時，立即上前盤查，並在手機發現相關詐騙對話紀錄，以及現金41萬6,000元，在確認車手身份後，並將其帶回偵辦。

據了解，新北市永和分局與新店分局正聯手偵辦一起毒品案，情資顯示將在永和仁愛路進行交易，警員隨即到場埋伏，卻發現53歲顏姓女子配戴投資專員識別證，並不斷四處張望邊講電話連絡，行為舉止與面交車手特徵相符，警員不動聲色尾隨顏女，待受騙的70歲吳姓婦人現身交款時，立即上前盤查。

▲吳女拿出準備交付的41萬6,000元現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，吳婦於上個月（5）22日起，就已陸續面交10次，總計遭騙取587萬4,000元，警方在顏女身上查獲犯案用的手機、識別證、收據、契約及空白收據等證物，另在雙方手機發現投資詐騙紀錄及截圖，詢後警方依詐欺、洗錢防制法等罪，移送新北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查詐團成員及金流。

▲警方順利攔下吳女險遭騙的41萬6千元。（圖／記者陸運陞翻攝）