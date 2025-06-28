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南韓最強硬打房政策！購第三戶房「禁止申請房貸」　30年內須還完

▲▼南韓首爾核心區域公寓房價最近不斷飆漲。（圖／VCG）

▲南韓首爾核心區域公寓房價最近不斷飆漲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）的房價持續上漲，民眾持續湧入首都圈，且嚮往漢江江畔住宅，造成房市供不應求。如今，南韓李在明政府今年6月初上台後，為了抑制首都圈瘋狂翻漲的房價、抑制家庭債務，並且遏阻惡意詐欺，於是昨（27）日正式頒布新的打房政策，限制房貸貸款額最高為6億韓元（約新台幣1280萬元）。

根據韓媒《朝鮮日報》，為了應對首都圈持續上漲的高房價和為了買房而積累的家庭債務，南韓李在明政府僅在上台23天以後，便於27日頒布最為嚴厲的「6.27不動產對策」，針對首都圈祭出強硬的打房措施，集中打擊首爾江南三區、麻浦、龍山、城東等蛋黃地帶的高房價，比起過去文在寅政府的打房政策更為嚴厲，且並無針對各收入階層制定不同的配套措施。

首先，南韓政府全面禁止在首都圈擁有2間房以上民眾在購入新屋時申請房貸；而若是名下沒有任何房地產的首購族或是準備搬家而需購入第2棟房的民眾，則限制房貸的最高貸款額度在6億韓元（約新台幣1280萬元）以內，無論個人的收入狀況或房屋成交價為何，一律套用此項規定。

同時，若是因為搬家計畫而在首都圈購入第2棟房的民眾，必須在申請辦理房貸以後的6個月內出售原有的住宅，否則購買第2棟房時的房貸將會被立刻撤銷，且規定3年以內禁止申辦房貸。

而為了防堵炒房等投資行徑，無論是否為首購族，一旦在首都圈申請房屋貸款購屋者，必須在6個月內完成辦理實際入住，這項規定是為了防堵不肖房東利用房客的全租（全稅，傳貰，전세）保證金來炒房，全面封殺「以租養貸」。

另外，房屋貸款最長年限，也從原本的30至40年限縮至30年以內。

而首購族若是在首都圈內貸款買房，自從李在明政府新一波的打房政策實施後，從原本可以貸款房價的80%限縮至70%。若是擁有2間住宅以上的人士，若以購屋為目的買房，則能申請的房貸從以前成交房價的30到60%全面減至0%，等於是禁止多套房屋持有者再度申請房貸買房。

《朝鮮日報》指出，如今首爾公寓的平均買賣價格今年4月落在13億5543萬韓元（約新台幣2890萬元），在新制度實施後，最多只能貸款6億韓元，等於是購屋必須自備7億5000萬韓元（近新台幣1600萬元）以上的現金。

至於為何規定最多只能貸款6億韓元？金融當局關係人士解釋，一般的上班族若是貸款6億韓元，以貸款年限30年計算，則每個月至少須償還300萬韓元（約新台幣6.4萬元）。

針對李在明政府新一波的打房政策，KB國民銀行不動產首席專門委員朴元甲（音譯）分析，「政府的首要打房目標在於首爾江南圈和『麻龍城』（麻浦、龍山、城東），過往這些地區是許多投資客挾著大量房貸購屋的地區。不過，政府祭出的措施，對於那些自備現金買房投資的資產家們而言並無太大影響。」

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