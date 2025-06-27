無毒資材加持　台灣種出晶瑩剔透夢幻日本米

▲農民收割契作日本米，表示今年產量、收益都比去年成長許多。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

日本米價上揚，國產白米在超市一上架就被搶光，日本政府不得不進口各國稻米因應，台灣米商引進日本品種與農民契作，並導入泰霖生物科技有限公司的無毒資材，減少化學農藥、肥料的使用、提升稻米品質，產量更比去年試種多出3至4成，每分地收益多了1萬多元，近日進入收割期，農民樂得笑呵呵。

台灣米商引進日本號稱「夢幻品種」的稻米品種，是日本水稻品種高級米，米粒更飽滿，煮熟後晶瑩剔透、微黏、甘甜香，非常好吃、但難以栽種，去年試種收成差強人意，一分地大約產出800至1000台斤，今年與泰霖生物科技公司專家合作，進行栽種與肥培管理改良，終於成功種出好品質，產量也比去年多出約4.5成，可達到每分地約1500台斤。

▲陳得淵（右）表示，今年第一次種日本米，米商及泰霖公司替農民省去很多工、幫助很大。（圖／記者游瓊華翻攝）

正在收割的農民笑呵呵說，日本民眾、政府對稻米要求都相當高，自己種的稻米能外銷到日本去，當然感到非常驕傲，而且今年每分地可以收到1400到1500台斤，產量雖比公糧的台南11號略少，但價格高很多，尤其今年搭配的栽種方式，化學資材少用很多。農民李培廉說，日本品種米粒更大、更飽滿，今年由米商提供有機質肥料、無毒的資材，還要驗土、驗水，種出來的米更安全、健康。

80多歲的農民陳得淵表示，今年第一次種日本米，本來有點擔心，看到收割成果，不僅產量、品質佳，收入也比種公糧好，尤其米商與泰霖公司又能幫農民做大面積機器撒佈有機質肥料、提供無毒資材等，替農民省去很多工、幫助很大。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸說明，米商去年試種時，因台灣氣候、環境等因素，產量不如預期，因此今年與該公司合作，使用包括以雞糞與牛糞製成、富含木黴菌的有機質肥料（強浚生技肥）為農田打好底，以撒佈車大面積替農民撒肥，另再搭配羽毛氨基酸（綠馨一號）、百分之百海藻精（泰褐藻）、溶磷菌硫鈣肥（菌粒肥）等營養劑，強化植株健康、讓稻米分孽更完整、稻穗更飽和，米粒「頭好壯壯」，品質佳、產量也多，將會繼續以此模式合作，出口台灣優質稻米為國爭光。

▲米商去年試種時，因台灣氣候、環境等因素，產量不如預期，今年米粒「頭好壯壯」，品質佳、產量也多。（圖／記者游瓊華翻攝）