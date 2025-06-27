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雲林溪景觀工程榮獲2025年全球卓越建設金獎

▲雲林溪上中下游段整體水環境與景觀改善工程，榮獲2025年全球卓越建設獎「公部門基礎建設 / 環境適意工程類」金獎。 （圖／記者游瓊華翻攝）

▲全長2.8公里的工程區段，整合景觀美質提升、生態廊道建置、水利防洪、安全設施、歷史文化再現及觀光遊憩強化等五大面向，打造5.2公里的環狀步道，串聯15處生活節點。 （圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府執行「雲林溪上中下游段整體水環境與景觀改善工程」，榮獲2025年全球卓越建設獎「公部門基礎建設 / 環境適意工程類」金獎。 此次獲獎的工程為整體整治的最終階段，秉持「再造斗六生命之河」理念，全面提升水環境品質與城市生活價值。

雲林溪為雲林縣斗六市的重要水系，早年因都市開發而被加蓋，導致生態流失、水質惡化，城市景觀亦遭破壞。2015年「雲林溪掀蓋工程」以壓倒性支持成為民眾最期待的願景之一，進而促使雲林縣政府啟動整治計畫。全長2.8公里的工程區段，整合景觀美質提升、生態廊道建置、水利防洪、安全設施、歷史文化再現及觀光遊憩強化等五大面向，打造5.2公里的環狀步道，串聯15處生活節點。
 
此外，工程設置生態島、低矮堰體與多孔隙護岸，營造多樣化棲地，並導入透水鋪面、雨水回收系統及低維護植栽，強化氣候韌性。文化與藝術元素亦為工程一大亮點，透過歷史石雕、導覽系統與在地藝術家合作之公共藝術，讓雲林溪不僅是自然生態的復甦帶，也成為文化交流與市民休憩的美學空間。夜間景觀亦納入考量，設有LED燈光與護欄嵌燈，兼顧美觀與安全。

雲林溪景觀工程榮獲金獎殊榮，經由國際評審團就環境影響、設計品質、社區效益與創新技術等面向進行全方位審查，充分展現本案在水岸環境復育、城市景觀再造與社區營造的卓越成效。此項榮耀不僅樹立台灣城市水岸整治的典範，更顯示永續城市發展的可行性與實踐力。
 
未來，雲林縣政府將持續推動雲林溪周邊空間活化，包括歷史老屋再利用、公園綠地優化等策略，擴大宜居水岸生活圈的範圍。期許雲林溪成為斗六市的城市綠帶核心，更成為人與自然共融共生的示範場域，邁向永續發展新未來。

▲雲林溪上中下游段整體水環境與景觀改善工程，榮獲2025年全球卓越建設獎「公部門基礎建設 / 環境適意工程類」金獎。 （圖／記者游瓊華翻攝）

▲工程設置生態島、低矮堰體與多孔隙護岸，營造多樣化棲地，並導入透水鋪面、雨水回收系統及低維護植栽，強化氣候韌性。 （圖／記者游瓊華翻攝）

 


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