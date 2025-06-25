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高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

▲▼高雄市府7月起代管澄清湖風景區，福利擴大！全台遊客免費入園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲澄清湖風景區7/1起福利擴大，全台遊客都可免費入園。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府宣布，自7月1日起正式代管澄清湖風景區，並擴大原本僅限高雄市民免費入園的政策，改為全台遊客皆可免收費進入。市府也強化綠化、人行環境與道路整平，全面升級遊園體驗。

工務局楊欽富局長表示，為了進一步提升澄清湖遊園品質，市府各局處密切合作，從多方面著手進行環境整理與設施改善。公園處自5月起，已逐步清理去年颱風後殘留枯枝及雜木，並優化植栽修剪與園區綠美化，同時加強清洗澄清湖大門與入口階梯，並修繕園內既有的烤肉與泡茶區設施並新增植栽，為遊客提供更為舒適宜人的休憩空間。

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▲▼高雄市府7月起代管澄清湖風景區，福利擴大！全台遊客免費入園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市府7月起代管澄清湖風景區，強化綠化、人行環境。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，公園處及道工處拆除松藝路圍牆鐵欄杆及整理植栽，增加視野通透性並與提升整體景觀綠化，也同步進行園區道路整平與環湖步道改善，另與水利局合作於年底前完成文前路、環湖路及大埤路的環湖人行步道改造，將提升遊客的行走安全與便捷性。

目前園區也進行全新指標導覽系統改善作業，可為遊客傳達更直觀的園區資訊；環保局則負責園區的清潔工作，從旗幟整理到雜物清理，市府各局處總動員，全方位提升園區環境品質。

開放時間將參照現行自來水公司每週一休園規定，並根據季節進行調整：夏季為清晨5點至傍晚6點，冬季則為清晨5點至傍晚5點30分，開放時間若有所調整，將另行公告。入園的汽機車停車費用將依原費率收取。

▲▼高雄市府7月起代管澄清湖風景區，福利擴大！全台遊客免費入園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼市府加強園內環境植栽整理綠化、道路整平、人行動線優化。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市府7月起代管澄清湖風景區，福利擴大！全台遊客免費入園。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，市府加強園內環境植栽整理綠化、道路整平、人行動線優化，除改善現有8處停車場，另再新增4處停車場，其中，大門西側及文前路旁的園區外機車停車場將於7月1日同步完工啟用。未來，市府將根據實際情況進一步調整交通動線及停車措施。

市府代管後，也將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理，水庫水域部分還是由原自來水公司維管，有利於專注水資源保育。

由於澄清湖園區多屬於山坡地範圍，將會更著重於環境的維護保育，加上市府針對高爾夫球場進行出流管制之後，可避免受污染水體進入湖區，對於進入水庫的水質能有更加一層保障。

目前市府各局處已啟動整合規劃，將澄清湖結合圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園，打造中高雄地區最大規模的水綠遊憩公園。市府將持續投入資源，讓澄清湖成為與民眾共享的生態綠洲與生活場域，實現人與自然和諧共生的永續城市願景。

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