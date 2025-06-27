台北天空「突然變暗」以為晚上了！網喊扯：雨跟颱風一樣

▲台北天色變得很暗。（圖／攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象署下午3時40分針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分。稍早就有不少網友注意到，台北的天色明顯變得很暗，從「象山看台北 - 4K即時影像」也可見，畫面頓時暗了下來，讓網友直呼「是不是找不到101了」、「我這邊天超黑，不知道的以為晚上了」。

中央氣象署針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分，提醒這些區域要慎防劇烈陣雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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就有網友在PTT的Gossiping板上討論道，「雨超大」、「雨超扯，跟颱風一樣」、「根本是變晚上了吧」。也有網友在臉書社團「信義區三兩事」上留言表示，「超爆黑」、「雨水來得快又急，雷聲隆隆」。

根據「台北市政府觀光傳播局-台北旅遊網即時影像官方頻道」發布的「象山看台北」即時影像，可見台北市的天色本來還算明亮，且能見度良好。然而到了下午4時左右，天色卻突然變得很暗，整個畫面也變得很霧，台北101已經快要看不清楚。

其他網友也在聊天室表示，「天黑得好恐怖」、「好像颱風」、「閃電閃不停」、「能見度很低」、「好像是分區下雨是吧」、「內湖這裡還沒下雨，就是聽到打雷」。