全力反惡罷！　黃國昌下令7、8月民眾黨全體黨公職禁出國

▲台北市議會戴錫欽議長拜會民眾黨立院黨團。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，身兼國民黨北市黨部主委的北市議會議長戴錫欽，今（27日）上午率隊拜會民眾黨立院黨團，與黨主席黃國昌等人會面尋求合作支持。北市議員陳宥丞提到，黃國昌主席已經下令，7、8月全體黨公職禁止出國，要傾全力投入反惡罷行動。他也呼籲面臨罷免的區域立委，要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意票。

黃國昌提到，在台灣民主政治中，政黨彼此間當然可以有競爭，但為了國家、為了台灣、為了人民更好生活，該合作時就要合作。特別是當台灣的民主被賴清德領導的民進黨逼到懸崖邊時，退無可退、無須再退，必須要勇敢站在第一線，捍衛屬於全台人民的民主自由。

黃國昌指出，接下來在有關大罷免的戰役上，民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府專制獨裁作為。除了所有黨公職能做的事、能幫的忙，義無反顧，同時也正式宣布，7月20日下午，民眾黨會在台北市舉辦一場大型向市民朋友報告的集會，「那場集會已經有跟國民黨台北市幾位優秀立委表達，我們歡迎這些優秀委員共同參加，手牽手守護台灣民主」。

台北市議員張志豪說，聽到賴總統這樣的發言感到很可悲，要請問賴清德總統，「你說的雜質到底是誰？」很多側翼都來臉書洗說不是那個意思，那就今天在這邊問，請問打掉雜質是誰？如果是60%沒有支持你的人，那你不配做一個總統。

黃瀞瑩說，民眾黨4位議員質詢的議題都跟市政、民生相關，跑地方時發現，現在人民的生活苦不堪言，非常多的問題須要大家共同解決，租屋黑市、生活費、電費，還有很多須要中央一起來協助的問題，「然而，現在的總統、政府每天沒有在想這些事情，也沒有想未來4年、5年台灣會走向什麼地方，每天都在搞選舉、大罷免」。

黃瀞瑩說，人民的納稅錢中央應該好好用在建設上，繳出去的稅政府應該好好用在大家的生活上，結果現在都用在選舉上，這不是大家想看到的結果。現在看到中央要砍地方的預算，不讓租屋補貼繼續走下去、不讓更多市政繼續往前走，呼籲所有好朋友「反惡罷、護民主」，把正常的台灣還給人民。

陳宥丞直言，黃國昌主席已經下令，7、8月全體黨公職禁止出國，要傾力集結在野勢力，全力投入反惡罷行動。但他提到，目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂就是反對罷免者不願意出門投票，呼籲面臨罷免的區域立委要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意票。

陳宥丞表示，台灣面對內外夾擊，「台灣不缺雜質，而是應該去角質」，面對高房價、低薪、少子化、空污、詐騙、司法人權、媒體改革、交通安全、教育及國安漏洞等內憂外患，呼籲賴清德找回良心。