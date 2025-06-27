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全力反惡罷！　黃國昌下令7、8月民眾黨全體黨公職禁出國

▲▼台北市議會戴錫欽議長拜會立院民眾黨團台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷委員等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議會戴錫欽議長拜會民眾黨立院黨團。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，身兼國民黨北市黨部主委的北市議會議長戴錫欽，今（27日）上午率隊拜會民眾黨立院黨團，與黨主席黃國昌等人會面尋求合作支持。北市議員陳宥丞提到，黃國昌主席已經下令，7、8月全體黨公職禁止出國，要傾全力投入反惡罷行動。他也呼籲面臨罷免的區域立委，要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意票。

黃國昌提到，在台灣民主政治中，政黨彼此間當然可以有競爭，但為了國家、為了台灣、為了人民更好生活，該合作時就要合作。特別是當台灣的民主被賴清德領導的民進黨逼到懸崖邊時，退無可退、無須再退，必須要勇敢站在第一線，捍衛屬於全台人民的民主自由。

黃國昌指出，接下來在有關大罷免的戰役上，民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府專制獨裁作為。除了所有黨公職能做的事、能幫的忙，義無反顧，同時也正式宣布，7月20日下午，民眾黨會在台北市舉辦一場大型向市民朋友報告的集會，「那場集會已經有跟國民黨台北市幾位優秀立委表達，我們歡迎這些優秀委員共同參加，手牽手守護台灣民主」。

台北市議員張志豪說，聽到賴總統這樣的發言感到很可悲，要請問賴清德總統，「你說的雜質到底是誰？」很多側翼都來臉書洗說不是那個意思，那就今天在這邊問，請問打掉雜質是誰？如果是60%沒有支持你的人，那你不配做一個總統。

黃瀞瑩說，民眾黨4位議員質詢的議題都跟市政、民生相關，跑地方時發現，現在人民的生活苦不堪言，非常多的問題須要大家共同解決，租屋黑市、生活費、電費，還有很多須要中央一起來協助的問題，「然而，現在的總統、政府每天沒有在想這些事情，也沒有想未來4年、5年台灣會走向什麼地方，每天都在搞選舉、大罷免」。

黃瀞瑩說，人民的納稅錢中央應該好好用在建設上，繳出去的稅政府應該好好用在大家的生活上，結果現在都用在選舉上，這不是大家想看到的結果。現在看到中央要砍地方的預算，不讓租屋補貼繼續走下去、不讓更多市政繼續往前走，呼籲所有好朋友「反惡罷、護民主」，把正常的台灣還給人民。

陳宥丞直言，黃國昌主席已經下令，7、8月全體黨公職禁止出國，要傾力集結在野勢力，全力投入反惡罷行動。但他提到，目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂就是反對罷免者不願意出門投票，呼籲面臨罷免的區域立委要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意票。

陳宥丞表示，台灣面對內外夾擊，「台灣不缺雜質，而是應該去角質」，面對高房價、低薪、少子化、空污、詐騙、司法人權、媒體改革、交通安全、教育及國安漏洞等內憂外患，呼籲賴清德找回良心。

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