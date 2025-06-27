「生技之神」內線交易！　前衛生署副署長涉案50萬交保

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

上櫃公司永昕生醫（4726）被爆5年前為了轉型，出售當時研發中的技術資產，簽約交易金額約為5億元，有「生技之神」之稱、時任永昕母公司晟德大藥廠董事長林榮錦及多位高階主管，卻涉嫌內線交易，26日被檢方約談，連前衛生署副署長、前健保局總經理張鴻仁也捲入其中。檢方訊後諭令張鴻仁以50萬交保，林榮錦則以100萬交保。

▲張鴻仁捲入永昕生醫內線交易案，檢方訊後諭令以50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

永昕生醫是晟德大藥廠（4123）轉投資事業之一，2018年由晟德集團主導整併金樺、順天醫藥，取得生物藥生產開發關鍵技術，曾獲台灣生物製藥卓越獎。但檢調獲報，永昕生醫在2020年4月28日發布重訊，並於隔天說明，以美金1650萬元（約新台幣5億元）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等給全球前百大製藥公司Gedeon Richter。

沒想到永昕生醫的股價在這項重訊公開前出現不尋常變化，經檢察官王貞元指揮調查局台北市調處清查，懷疑是當時永昕生醫董事長、總經理等內部人將內線消息外洩，26日兵分23路搜索，並依《證交法》內線交易罪嫌約談26人到案。

▲林榮錦以100萬元交保。

檢方訊後依違反證交法，諭令林榮錦、永昕生物醫藥總經理陳佩君各以100萬交保，林的兒子林宏軒、妻子歐麗珠，女兒林佳陵各以50萬元交保，張鴻仁則以50萬交保。

張鴻仁曾在2001年至2004年間擔任健保局總經理，健保IC卡全面實施、首次健保雙漲政策，都是在他任內推動，後來因為推動醫院總額預算制度掀起爭議，導致部分地方醫院人員走上街頭抗議，他便在2004年底請辭，改前往大學任教，期間出任多家生技公司的董事長職務。

▼歐麗珠。

▼林宏軒。

▼林佳陵。

▼陳佩君。

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