快訊／新華泰富爆內線＋中資疑雲！2人10萬交保　4人漏夜複訊中

▲前監察人羅俊淦10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、董美琪／台北報導

芝麻街美語補習班母公司、上櫃公司新華泰富（5481）風暴擴大！台北地檢署19日指揮調查局兵分11路搜索新華泰富總部及多處相關地點，偵辦內線交易與中資滲透兩案。前董事許慶陽、前監察人羅俊淦疑涉2019年內線交易，20日凌晨各以10萬元交保；前董事鄒雙慶涉內線交易，而現任策略長李文杰、前董事長徐堂榮與何佳洲則因涉中資介入疑點，持續漏夜複訊中。

▲前董事許慶陽交保。（圖／記者劉昌松攝）

新華泰富是芝麻村文教的母公司，日前因經營權糾紛遭媒體報導，疑似將學生、家長個資外流對岸，公司派與市場派為此互告多項罪名，爭議延燒至今，新華泰富因未如期出具2025年第1季財報，已在5月20日被停止買賣，面臨下櫃危機。

檢調獲報，經歷多次股權異動的新華泰富，在2015年到2016年間，疑有中資背景的勢力藉董監事改組機會，安排人馬進入公司，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，未經許可在台從事業務，連同近日傳出的中資疑慮一併清查。

▲前董事鄒雙慶涉內線部分，漏夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）



此外，新華泰富在2019年底公告以8.5億元出售桃園中壢土地，當時的鄒姓董事疑似提前把這個內線消息告訴許姓、羅姓等公司前董監，讓他們有機會買賣股票獲利數十萬元，涉及《證交法》內線交易罪嫌。

檢察官黃冠中19日指揮調查局台北市調處、新竹市調站同步偵辦中資與內線案，兵分11路搜索新華泰富以及鄒男等人住處，並通知7名涉案被告及2名證人到案查證釐清案情。

今凌晨，前董事許慶陽、前監察人羅俊淦涉內線交易罪，各交保10萬元；前董事鄒雙慶涉內線部分，以及現任策略長李文杰與前董事長徐堂榮、何佳洲涉中資介入部分，均漏夜複訊中。

▼現任董事長李文杰涉中資介入部分，漏夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）

▼前董事長徐堂榮涉中資介入部分，漏夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）



▼何佳洲涉中資介入部分，漏夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）

