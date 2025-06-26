仁新申請「登陸創新板」受挫　法人董事偷跑避損160萬被起訴

▲北檢起訴仁新醫藥前法人董事負責人，涉嫌內線交易規避投資損失。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

興櫃生技股仁新醫藥在5年前申請登錄「台灣創新板」，被證交所打了回票，仁新只好舉行董事會決議自動撤案，導致股價連跌3天，當時的法人董事運賢企業公司負責人吳育賢卻因事先得知這項利空消息，賣出50張持股，規避損失160萬餘元，台北地檢署26日依內線交易罪嫌起訴吳育賢。

仁新(6696)在2020年12月23日公告，為增加資金籌措管道及未來長遠發展，將向證交所申請股票上市登錄台灣創新板，成為創新板開板前首家申請登錄公司。2021年7月11日，仁新突然發布重大訊息，表示董事會決議通過，自行撤回創新版上市申請案，仁新的股價從隔天起的3營業日內，從每股188.65元跌到152.98元，累計跌幅達18.86%。

原來仁新登錄創新版的申請案，經過「證交所有價證券上市經理部門會議」討論後，決定不同意申請，仁新得知消息後，在2021年7月2日用LINE通知召開臨時董事會因應，當時法人董事運賢公司的負責人吳育賢雖然不是董事代表，但也透過員工得知開會內容，包括要討論申請複審決議、留下被拒絕的紀錄，還是要自行撤件。

檢調查出，吳育賢銘知道這個董事會議案屬於重大利空消息，在開會前一天，指示營業員連續賣出名下的仁新持股，總計避損達160萬7千元，吳育賢在2025年遭檢調約談時，已坦承犯行，並繳交避損犯罪所得，檢察官建請法院依法減輕其刑。