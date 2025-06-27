換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

▲7月起「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

即將邁入7月，有多項新制準備上路，包括線上申換護照條件放寬，效期不足6月適用，還有軍人搭乘國籍航空國際線可優先登機。台北市提倡環保，280場所的免洗餐具將收費。另外，面額1000元的「數位客家幣」開放登記，共有28萬份。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》民生

[廣告]請繼續往下閱讀...

●北市免洗餐具將收費

台北市公告自7月22日起位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。新措施上路後，預估北市1年可減少約2,700萬個一次性餐具，減輕垃圾處理對環境造成的負擔。【點我看更多詳情】



●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護。勞動部表示，修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，為避免市場混亂，勞動部正積極準備配套措施，承諾7月底前可實施。



●2縣市「高溫防護地圖」上線

環境部宣布，7月將示範「高溫防護地圖」，讓民眾就近找到公園、遮蔭設施、圖書館等室內外避暑地點，還提供免費飲水、休息區。環境部表示，今年夏天台北市、台南市政府將先示範建置，明年逐步落實全國推動。



●青春動滋券可兌換Youbike騎乘券

教育部體育署每年常態性發放16歲至22歲國民500元青春動滋券，適用範圍聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。為擴大抵用範圍，自7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，也邀請全國高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，共同提升運動風氣。



●1000元「數位客家幣」開放登記

客家委員會宣布要發送面額1000元的「數位客家幣」，共有28萬份，鼓勵民眾走進客庄生活、客家文化與講客語，7月1日到5日採分流登記，並在7月30日抽籤，8月1日匯入APP後就能使用。【點我看登記抽籤懶人包】





▲防空演習，躲進地下室或停車場後，雙手摀住耳朵和眼睛，同時張開嘴巴，以抵消爆炸波衝擊。（圖／北市府提供）



●防空避難室稽查 內政部3大新制

➨大型建物防空避難設備檢查

內政部表示，為推動防空避難設施稽查整合作業，奉國家安全會議決議指示，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報。

現階段實施範圍為容納500人以上的場所，包括進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散命令後可進入避難。

內政部指出，不合格案件將送請警政單位，依防空疏散避難設施建檔作業要點第9點辦理，若涉違反公寓大廈管理條例及建築法，也會依法處理。

➨殉職人員免費使用公立殯葬設施

內政部說明，殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，免費使用公立殯葬設施。

內政部表示，這是依據修正公布的殯葬管理條例規定，內政部已函請行政院定自今年7月1日施行，也將持續督促各地方政府配合修正相關自治法規或以專案方式處理。

➨殯葬管理新制提升管理費透明度

內政部指出，依據修正公布的殯葬管理條例規定，刪除殯葬設施經營管理基金制度，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用，也課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時的管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更周延。

內政部說，配套子法「殯葬管理條例施行細則」、「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」及「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」也將自7月1日起同步實施，提升殯葬服務品質與管理效能。



●室內家貓免強制接種狂犬病疫苗

貓奴們注意！農業部防檢署公告自7月1日起，有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗，只要是飼養在室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施者，就不再強制施打，但若是自由進出的放養貓咪，因為仍有接觸犬隻、動物的機會和風險，仍須施打狂犬病疫苗。

》交通

●軍人優先登機

為向長期守護國家安全的國軍致敬，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等6家國籍航空的國際線航班，7月1日起首度推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱表示，該尊榮服務7月起適用現役軍人，第二階段將評估是否擴及眷屬。



●颱風增濱海風力預報

去年共有4個颱風登陸台灣，造成不少災情。為提升颱風風災預警能力，交通部表示，氣象署自今年颱風季於颱風警報期間，將新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，7月1日起，於發布颱風警報期間提供。

▲颱風警報期間，將新增「濱海鄉鎮風力預報」。（示意圖／記者李毓康攝）



》醫藥

●縮短術後住院

健保署說明，7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。

健保署進一步指出，新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。



●眼唇化粧品建檔

衛福部表示，7月起嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水化粧品應建置產品資訊檔案，業者於產品上市前須建立 PIF資料 ，經過安全資料簽署人員評估確認後 ，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。

》旅遊

●放寬線上申換護照條件

外交部表示，自7月1日起「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬為：1、在台灣設有戶籍之成年人；2、現持護照已逾效期或效期不足6個月；3、護照資料頁記載事項未變更。

符合條件的民眾可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，於10個工作天後，本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月之現持護照（已逾期免附），親至選定之外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。【點我看更多詳情】



●菲律賓對台免簽

菲律賓政府公告，自今年7月1日起，持有台灣護照者可免簽證入境菲國停留14日。官方公告也提醒，期滿不得延期，入境時要準備好已確認的飯店住宿或訂房紀錄等資料。【點我看更多詳情】



●「首來族」辦台胞證免證件費

大陸國台辦宣布對台新政策，從今年7月1日至2027年12月31日「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費。這樣換算，「首來族」赴陸等於現省1500元。【點我看更多詳情】



●小琉球蛤板灣潮間帶收費

屏東縣政府於7月1日起推動3大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶等地，都納管收取觀光保育費每名遊客60元，並增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並將海膽恢復為保育對象。

另外，往返小琉球的船班，航港局8月上旬將加嚴採實名制。不過航運業者決定從7月1日開始提早因應試辦， 民眾登船要帶身分證或健保卡，外國人則要護照。



●澄清湖風景區全國遊客免費入園

高雄市政府宣布，自7月1日起正式代管澄清湖風景區，並擴大原本僅限高雄市民免費入園的政策，改為全台遊客皆可免收費進入。市府也強化綠化、人行環境與道路整平，全面升級遊園體驗。