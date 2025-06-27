　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲7月起「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

即將邁入7月，有多項新制準備上路，包括線上申換護照條件放寬，效期不足6月適用，還有軍人搭乘國籍航空國際線可優先登機。台北市提倡環保，280場所的免洗餐具將收費。另外，面額1000元的「數位客家幣」開放登記，共有28萬份。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》民生

[廣告]請繼續往下閱讀...

●北市免洗餐具將收費

台北市公告自7月22日起位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。新措施上路後，預估北市1年可減少約2,700萬個一次性餐具，減輕垃圾處理對環境造成的負擔。【點我看更多詳情】


●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護。勞動部表示，修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，為避免市場混亂，勞動部正積極準備配套措施，承諾7月底前可實施。


●2縣市「高溫防護地圖」上線

環境部宣布，7月將示範「高溫防護地圖」，讓民眾就近找到公園、遮蔭設施、圖書館等室內外避暑地點，還提供免費飲水、休息區。環境部表示，今年夏天台北市、台南市政府將先示範建置，明年逐步落實全國推動。


●青春動滋券可兌換Youbike騎乘券

教育部體育署每年常態性發放16歲至22歲國民500元青春動滋券，適用範圍聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。為擴大抵用範圍，自7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，也邀請全國高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，共同提升運動風氣。


●1000元「數位客家幣」開放登記

客家委員會宣布要發送面額1000元的「數位客家幣」，共有28萬份，鼓勵民眾走進客庄生活、客家文化與講客語，7月1日到5日採分流登記，並在7月30日抽籤，8月1日匯入APP後就能使用。【點我看登記抽籤懶人包】


▲▼台北市至7/20舉辦456場次的「防空避難」踏勘演練。（圖／北市府提供）

▲防空演習，躲進地下室或停車場後，雙手摀住耳朵和眼睛，同時張開嘴巴，以抵消爆炸波衝擊。（圖／北市府提供）


●防空避難室稽查　內政部3大新制

➨大型建物防空避難設備檢查

內政部表示，為推動防空避難設施稽查整合作業，奉國家安全會議決議指示，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報。

現階段實施範圍為容納500人以上的場所，包括進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散命令後可進入避難。

內政部指出，不合格案件將送請警政單位，依防空疏散避難設施建檔作業要點第9點辦理，若涉違反公寓大廈管理條例及建築法，也會依法處理。

➨殉職人員免費使用公立殯葬設施

內政部說明，殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，免費使用公立殯葬設施。

內政部表示，這是依據修正公布的殯葬管理條例規定，內政部已函請行政院定自今年7月1日施行，也將持續督促各地方政府配合修正相關自治法規或以專案方式處理。

➨殯葬管理新制提升管理費透明度

內政部指出，依據修正公布的殯葬管理條例規定，刪除殯葬設施經營管理基金制度，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用，也課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時的管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更周延。

內政部說，配套子法「殯葬管理條例施行細則」、「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」及「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」也將自7月1日起同步實施，提升殯葬服務品質與管理效能。


●室內家貓免強制接種狂犬病疫苗

貓奴們注意！農業部防檢署公告自7月1日起，有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗，只要是飼養在室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施者，就不再強制施打，但若是自由進出的放養貓咪，因為仍有接觸犬隻、動物的機會和風險，仍須施打狂犬病疫苗。

》交通

●軍人優先登機

為向長期守護國家安全的國軍致敬，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等6家國籍航空的國際線航班，7月1日起首度推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱表示，該尊榮服務7月起適用現役軍人，第二階段將評估是否擴及眷屬。


●颱風增濱海風力預報

去年共有4個颱風登陸台灣，造成不少災情。為提升颱風風災預警能力，交通部表示，氣象署自今年颱風季於颱風警報期間，將新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，7月1日起，於發布颱風警報期間提供。

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風警報期間，將新增「濱海鄉鎮風力預報」。（示意圖／記者李毓康攝）
 

》醫藥

●縮短術後住院

健保署說明，7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。

健保署進一步指出，新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。


●眼唇化粧品建檔

衛福部表示，7月起嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水化粧品應建置產品資訊檔案，業者於產品上市前須建立 PIF資料 ，經過安全資料簽署人員評估確認後 ，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。

》旅遊

●放寬線上申換護照條件

外交部表示，自7月1日起「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬為：1、在台灣設有戶籍之成年人；2、現持護照已逾效期或效期不足6個月；3、護照資料頁記載事項未變更。

符合條件的民眾可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，於10個工作天後，本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月之現持護照（已逾期免附），親至選定之外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。【點我看更多詳情】


●菲律賓對台免簽

菲律賓政府公告，自今年7月1日起，持有台灣護照者可免簽證入境菲國停留14日。官方公告也提醒，期滿不得延期，入境時要準備好已確認的飯店住宿或訂房紀錄等資料。【點我看更多詳情】


●「首來族」辦台胞證免證件費

大陸國台辦宣布對台新政策，從今年7月1日至2027年12月31日「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費。這樣換算，「首來族」赴陸等於現省1500元。【點我看更多詳情】


●小琉球蛤板灣潮間帶收費

屏東縣政府於7月1日起推動3大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶等地，都納管收取觀光保育費每名遊客60元，並增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並將海膽恢復為保育對象。

另外，往返小琉球的船班，航港局8月上旬將加嚴採實名制。不過航運業者決定從7月1日開始提早因應試辦， 民眾登船要帶身分證或健保卡，外國人則要護照。

▲小琉球蛤板灣潮間帶7月1日納管收取觀光保育費。（圖／屏東縣政府提供）


  ●澄清湖風景區全國遊客免費入園

高雄市政府宣布，自7月1日起正式代管澄清湖風景區，並擴大原本僅限高雄市民免費入園的政策，改為全台遊客皆可免收費進入。市府也強化綠化、人行環境與道路整平，全面升級遊園體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩
台灣客不敢去了！「7月大災難」預言瘋傳　日本飯店嘆：訂房退光
快訊／川普：美中25日已簽署貿易協議　將打開中國大門
高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」
川普擬延長對等關稅暫緩期　美股漲404點、輝達續寫新高
快訊／三重深夜死亡車禍！　騎士闖紅燈撞死「斑馬線女子」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「金錢觀」大揭秘！摩羯座才是財務自律王者

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

4縣市熱飆36℃　熱帶低壓可能生成

國家警報響了！台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨警報響不停！10縣市豪大雨特報　下周「颱風若生成」路徑大改

立委考察變抗議！傅崐萁率眾嗆陳世凱　交部駁：花東雙軌沒停擺

一天工作8小時！她曝日程嘆「行屍走肉」　網爆共鳴：超不合理

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【乘客驚恐逃竄】首爾地鐵遭6旬翁縱火！　南韓檢方正式起訴嫌犯　

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

12星座「金錢觀」大揭秘！摩羯座才是財務自律王者

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

「體感溫度衝破40度」　專家揭5原因

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

4縣市熱飆36℃　熱帶低壓可能生成

國家警報響了！台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨警報響不停！10縣市豪大雨特報　下周「颱風若生成」路徑大改

立委考察變抗議！傅崐萁率眾嗆陳世凱　交部駁：花東雙軌沒停擺

一天工作8小時！她曝日程嘆「行屍走肉」　網爆共鳴：超不合理

腥夫「公廁不倫」劈6女！　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他

僅3成的人達標！標普4大測驗題　揭全球理財素養差距

12星座「金錢觀」大揭秘！摩羯座才是財務自律王者

大霈自爆當阿嬤了！在家養上百隻蚯蚓「繁殖能力驚人」　欣慰吐心聲

快訊／川普：美中25日已簽署貿易協議　將打開中國大門

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

「生技之神」內線交易！　前衛生署副署長涉案50萬交保

神秘國家爆以色列「假旗行動」　擬製造美國爆炸嫁禍伊朗

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

面膜控請收藏！敏感肌也安心敷6款推薦　SEXYLOOK、SHIRO保養救星

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

生活熱門新聞

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

天殘遺書提「火車拜拜」！她愣住　曝背後辛酸

Albee昔爆交往2週就能啪啪「嗨到在流理台激戰」

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

嫌天殘太胖X不下去！作家開酸賀瓏「審美觀太狹隘」

更多熱門

相關新聞

7月新制將上路！衛福部列3項新措施

7月新制將上路！衛福部列3項新措施

7月新制上路！衛福部今提醒，7月1日有三項新措施，包括臉部彩粧、漱口水等化粧品要有完整的安全資料，健保方面則修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目案和新增「全民健康保險術後加速康復推廣計畫」，此計畫為加速病人術後恢復及早出院，總共挹注預算6千萬元。

7月新制懶人包　領農粉幣、搶台東團客住宿補助

7月新制懶人包　領農粉幣、搶台東團客住宿補助

囤房稅2.0上路　財金3部會7月新制一次看

囤房稅2.0上路　財金3部會7月新制一次看

囤房稅2.0上路！7月新制懶人包　領250元農粉幣、快篩免費拿

囤房稅2.0上路！7月新制懶人包　領250元農粉幣、快篩免費拿

8項交通微罪不開放檢舉！7月新制懶人包　診所發放300萬劑快篩

8項交通微罪不開放檢舉！7月新制懶人包　診所發放300萬劑快篩

關鍵字：

7月新制

讀者迴響

熱門新聞

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

威力彩17.3億頭獎一注獨得　彩券行鎮店法寶曝光

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

更多

最夯影音

更多

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面