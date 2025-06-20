政府豪發「1000元數位客家幣」　2類人免費拿！抽籤領取一次看

▲「數位客家幣」將在7月1日開放抽籤，前5日採分流登記。（示意圖／記者陳筱惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

客家委員會日前宣布要發送面額1000元的「數位客家幣」，共有28萬份，鼓勵民眾走進客庄生活、客家文化與講客語，7月1日到5日採分流登記，並在7月30日抽籤，8月1日匯入APP後就能使用，ETtoday也整理出懶人包，如何登記抽籤一次秒懂。

｜領取資格｜

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客委會指出，已獲得表揚的客語家庭成員、2025年通過客語能力認證者（不同腔調、級數），上述這2類人無須登記，7月1日起相關單位會寄送掛號紙本QR code與客家幣專屬紅包袋。

一般民眾（年齡18至49歲，1976年1月1日至2007年12月31日出生且持有身分證國民）則需登記抽籤。

｜登記流程、中籤後如何消費使用｜

民眾可透過17家合作銀行、電子支付數位錢包App進行登記，但為了避免登記系統塞車，7月1日到5日是採分流登記，7月6日至7月30日中午12點止，所有符合資格者皆可前往登記。

客委會將在7月30日下午進行抽籤，8月1日「客家幣數位券」就會成功匯入APP內，民眾可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描，或是掃描店家TWQR並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自114年8月1日起至115年6月30日止。

▲客家幣合作金融機構與電支機構。（圖／翻攝客委會官網）



｜身分證尾數分流登記時間｜

7月1日（二）：身分證字號尾數0、1登記

7月2日（三）：身分證字號尾數2、3登記

7月3日（四）：身分證字號尾數4、5登記

7月4日（五）：身分證字號尾數6、7登記

7月5日（六）：身分證字號尾數8、9登記

｜加碼優惠｜

客委會表示，為了刺激符合18至49歲民眾踴躍登記，有15家合作金融機構針對優先登記之中籤民眾提供加碼優惠100元，共計4萬5000份。（實際加碼優惠以各家機構說明為主）

▼民眾中籤後，可依照下圖消費使用。（圖／翻攝客委會官網）

