跨足健康照護產業 　餐飲集團推照護平台

▲▼千葉餐飲集團攜手科技集團、醫護體系打造不打烊全齡智慧照護系統「AI-Care 24」 。（圖／千葉餐飲集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面對台灣即將於2025年邁入「超高齡社會」的重大挑戰，千葉餐飲集團正式宣告跨足健康照護與保健產業，啟動「AI-Care 24」智慧健康生活計畫，從熟悉的餐桌出發擴展至全民每日生活的健康管理。

千葉餐飲集團攜手鴻海科技集團、法蘭德醫療與耕莘醫療體系，共同打造結合科技、醫療與餐飲服務的創新健康照護模式「AI-Care 24」不只是長照工具，而是一個橫跨生活空間、健康數據與即時醫療的全方位照護平台。

計畫中導入鴻海科技的 CoDoctor Pro 健康檢測儀器，數分鐘內即可完成血壓、心電圖、血氧、血糖等指標測量並即時上傳雲端；法蘭德醫療則整合照護流程與個人健康資料，生成個人化健康建議與預警提醒；耕莘醫療體系則擔任專業醫療後盾，提供即時諮詢、臨床照護與緊急後送支援，實現從預防到應變的智慧照護網絡。



這套系統不僅適用於家庭長者，更可導入企業場域、診所、社區據點，協助建立日常健康監測、預防管理與員工照護機制，打造全民皆可受益的健康生活新標準。

千葉餐飲集團執行長兼愛尼生醫董事長呂秀春表示，幸福不只存在於餐桌上的那一鍋熱湯，而是在日常生活中被好好照顧的感覺，AI-Care 24 不只是一套科技系統，更是我們想陪伴每一位國人走過人生不同階段的方式——無論是年輕打拼的上班族，還是需要多一點照顧的長輩，我們都想成為那個在身邊、默默守護的角色。