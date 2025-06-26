網問陳菊在哪就被抓！　吳宗憲問監察院：辦人權研討會意義何在？

▲立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

監察院舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」，不過，國民黨立委吳宗憲質疑，研討會有那些國家參加？研討會題綱是什麼？既然要動用第二預備金，必須去了解750萬的預算是如何支用，且他要怎麼跟國外代表解釋，當人民問一句「陳菊還在嗎？」就會被警察連夜入宅抓捕到警局，若國民都無法感受到國家是保障人權的，那舉辦這一場華麗的研討會，對我國人權發展的實益何在？

吳宗憲提到，因為監察院舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」，他問副秘書長，為何國際監察組織（International Ombudsman Institute，下稱IOI）官網沒有我們國家名稱，她說，「點進去就有」。

吳宗憲說，報告各位，點進去就是陳菊院長的照片，「Control Yuan」(監察院)，和小小字體的「Taiwan, R.O.C.」https://www.theioi.org/ioi-members/australasia-pazifik/taiwan/control-yuan 。為何不像香港一樣，可以「顯名」於列表上。因此，他要求監察院必須提出嚴正抗議。

吳宗憲強調，他絕對肯定監察院要舉辦世界性組織的研討會，就像先前雙北辦的壯年運動會，都是讓世界看見台灣的機會。但他想了解是否能達成外宣目的，關鍵是，研討會有那些國家參加？研討會題綱是什麼？既然要動用第二預備金，他們必須去了解750萬的預算是如何支用，因為這都是人民血汗納稅錢，縱使提升台灣價值也不能作為拒絕立法院監督的理由。

「IOI這國際組織既然是以人權保障為重點，但我們國家這兩年的人權到底是進步還是退步呢？」，吳宗憲說，他透過IOI官網去看一下我國的年度報告，但發現，我國最後提交的資料卻只停留在2022年，之後就沒有交報告了？副秘書長說有交？但為何沒有放IOI官網？不應該去抗議嗎？還是根本沒交，因為這兩年我國的人權發展，不堪聞問？

此外，吳宗憲也提到，他們要怎麼跟國外代表解釋，當人民問一句「陳菊還在嗎？」就會被警察連夜入宅抓捕到警局！有人民在街上開直播自拍，就被質疑是否為境外敵對勢力？有人民大喊自己是中國人時，就不被政府接納，甚至被處罰？因為政治立場不同而被不合比例的司法追殺，因為言論不被政府喜歡而被威脅影響工作權的高中老師，每下愈況的人權狀況，已逐漸與世界人權保障理念，背道而馳，那監察院舉辦這個國際組織的意義為何？

吳宗憲說，「如果我們國民，都無法感受到國家是保障人權的，那舉辦這一場華麗的研討會，對我國人權發展的實益何在？」。

