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「食力升級・串聯世界」！臺灣館亮相2025台北國際食品展

▲▼台灣農產,國際市場,食品展,外銷成果,品質安全,農業部,陳駿季。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長表示，臺灣農產品在多元化、品質、安全等面向具備強勁競爭力，期盼透過此次展會，讓世界看見臺灣農業的進步與創新。（圖／農業部提供，下同）

生活中心／綜合報導

展現農產實力，加速邁向國際市場
2025年台北國際食品展覽會「臺灣館」於本(25)日於臺北南港展覽館二館4樓盛大開幕，在為期4天的展期中，以「食力升級，串聯世界」為主題設置形象館，展示臺灣農產品優勢特色及近年拓展市場的成果。農業部陳駿季部長開幕致詞時指出，臺灣農產品在多元化、品質、安全等面向具備強勁競爭力，期盼透過此次展會，讓世界看見臺灣農業的進步與創新，並吸引更多國際買主合作。

▲▼台灣農產,國際市場,食品展,外銷成果,品質安全,農業部,陳駿季。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長及日台交流協會服部崇首席副代表(左3)共同見證，由日本Nopat株式會社與CAS協會簽署將臺灣農產品上架日本電商通路，以及日本Central株式會社與臺灣米屋智農公司簽署合作備忘錄。

臺灣館展出主打「好多、好買、好安心」三大亮點
首先是「好多」，臺灣館共邀集93家國內優質廠商參展，設置「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」及「農村好物區」五大主題展區，囊括臺灣農、漁、畜生鮮產品與各類加工食品範疇，展品種類豐富，且具備客製化能力，可滿足各類市場與消費需求。

第二是「好買」，農業部近年透過檢疫諮商及貿易談判取得多項鮮果、漁畜產品市場准入成果，同時對接海外大型通路及跨域開拓多元通路，讓海外消費者得以在越來越多地方看見、購買到品質優良的臺灣農產品。

第三是「好安心」，臺灣日前在世界動物衛生組織(WOAH)公布為「傳統豬瘟非疫區」後，已成為亞洲唯一口蹄疫、非洲豬瘟及傳統豬瘟三大豬隻疫病非疫區之清淨生產國。我國更持續推動產銷履歷制度，從生產管理、合理用藥到分級包裝的每一道流程，皆以高標準落實控管，建構安全及透明可溯源的供應體系，讓國內外消費者都能「買得放心、吃得安心」。

▲▼台灣農產,國際市場,食品展,外銷成果,品質安全,農業部,陳駿季。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長(前排右4) 、臺南市葉澤山副市長(前排左4)、畜產會蘇治芬董事長(前排右3)、經濟部國貿署劉威亷署長(前排左2)、外貿協會王熙蒙秘書長(前排左1)。

目標外銷高所得國家，開拓新市場成效顯著
農業部進一步指出，臺灣農產品近年積極開拓外銷市場，成果顯著，包括2024年鳳梨成功出口紐西蘭，紅肉紅龍果與龍虎斑也打入日本市場，而歐盟也甫在今年6月同意我國芒果、番石榴輸銷27個成員國家，在在顯示我國農產品質獲國際肯定，市場潛力極高。同時，臺灣豬肉在風味口感獨特及清淨生產等優勢條件下，2023至2024年先後獲得菲律賓、新加坡開放進口生鮮豬肉，2025年菲律賓更加碼同意我國豬皮與豬內臟進口，這不僅彰顯臺灣在防疫與動物衛生管理上的高度水準，也代表臺灣豬肉產品在安全性、品質與國際信任度上獲得全面肯定。未來將積極爭取重啟生鮮豬肉外銷日本市場，並拓展至更多國際市場，讓世界品嚐臺灣豬肉的卓越風味。

▲▼台灣農產,國際市場,食品展,外銷成果,品質安全,農業部,陳駿季。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長參與台北國際食品展與參展漁業青農合影。

見證臺日簽署合作備忘錄，深化兩國貿易交流
為促進臺日農產貿易合作，本次臺灣館開幕特別安排日本Central株式會社與米屋智農股份有限公司簽署稻米採購意向書，未來將供貨至日本主要零售通路；以及日本Nopat株式會社與財團法人台灣優良農產品發展協會就結合日本主流電商平台之上架經驗與通路資源，引進臺灣優質農產品進入日本電商通路簽署合作備忘錄，並由農業部陳部長與在場貴賓共同見證，象徵臺日農業貿易邁向新階段。

▲▼台灣農產,國際市場,食品展,外銷成果,品質安全,農業部,陳駿季。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長於臺灣館開幕後進行展場巡禮，與參展農友交流。

臺灣農產品食力深厚，正加速擴大與世界串聯
農業部強調，臺灣農業正以更開放、創新與永續的姿態迎向全球，未來將持續整合科技、生產、加工與行銷資源，打造具國際競爭力的現代農業體系，讓「臺灣農業」品牌在世界舞臺持續發光發熱。也邀請各界人士於6月25日到28日蒞臨參觀台北國際食品展覽會-臺灣館，共同探索臺灣農業的創新食力，也將我國優質農產品及美味料理介紹給更多海外友人，讓臺灣農產品串聯全世界。

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