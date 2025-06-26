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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「度假一條龍上班一條蟲」！　吳思瑤籲韓國瑜：當一天院長敲一天鐘

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤「度假一條龍 上班一條蟲 韓院長上工囉」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤呼籲韓國瑜收心上班了。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院長韓國瑜神隱超過一週，昨首度露面，在立法院接見中華民國珠心算數學協會「2025新加坡世界心算數學競技大賽」的參賽選手與教練。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）呼籲韓國瑜，該上班了、上工了，收心了，韓國瑜出國度假也要回國協商，不要食髓知味、踐踏民主、國會議長協商權，期待韓國瑜當一天院長就要敲一天鐘，主持朝野協商是院長重要職責，不要再過水法案，讓立法院成為正常的立法院。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午9時50分召開「度假一條龍 上班一條蟲 韓院長上工囉」記者會。

吳思瑤對韓國瑜喊話，出國度假，也要回國協商，韓國瑜名言，「能撈就撈，能混就混」、｢度假一條龍，上班一條蟲｣，但立法院不容許這樣擺爛的國會議長，不容許當薪水小偷，呼籲韓國瑜上班了、上工了，收心了。

吳思瑤指出，這屆是史上最不討論的國會，沒有討論就不是民主，韓國瑜創下國會惡例，所有朝野協商淪為過水，更離譜、擺爛的是，連重大議案交付表決前，協商也不召開，許多法案都配合藍白直接過水，不協商討論直接表決，立法院改名表決院就好。

吳思瑤也一一舉例，包括立法院職權行使法（國會擴權）、刑法（藐視國會罪）、憲法訴訟法（癱瘓憲法法庭）、公職人員選舉罷免法（連署家嚴版）、財政收支劃分法、核子反應器設施管制法、114年度總預算、紀念日及節日實施條例、軍人待遇條例、刑法（妨害司法公正罪）。

吳思瑤呼籲韓國瑜該上班收心了，乖乖回來當好院長職責，現在橫在眼前還有幾大重大議案，韓國瑜最後一關朝野協商極有可能依舊擺爛過水，包括4100億紓困特別條例要普發現金、法院組織法的法庭直播、公職人員選舉罷免法的原住民不在籍投票、地方制度法的蔣萬安保副市長條款跟預算法81之1的普發現金常態化，韓國瑜出國度假也要回國協商，不要食髓知味、踐踏民主、國會議長協商權，期待韓國瑜當一天院長就要敲一天鐘，主持朝野協商是院長重要職責，收心協商不要再過水法案，讓立法院成為正常的立法院。

民進黨立委林楚茵則透過社群平台表示，藍白喊延會，國民黨提到7月31日，民眾黨甚至加碼到8月31日，結果呢？昨日外交國防委員會審查國防部、外交部、僑委會的預算解凍案，國防部凍結案幾乎全是馬文君提的，外交部則只有1案是民眾黨提的，結果他們在會議上討論了什麼？答案是什麼都沒有。

林楚茵痛批，馬文君簽到後就人間蒸發，審查時完全缺席，下午卻在臉書上隔空批評國防部，假裝有來質詢？民眾黨總召黃國昌也不敢親自上火線，跑去別的委員會質詢，只會遙控黨團成員當工具人，把自己當魁儡大師？這些亂象，正是效法他們一手拱上來的韓國瑜。

林楚茵指出，韓國瑜上週五乾脆請假出國，完全無視院內還有大量法案等著協商。既然院長人都不在，那延會到底是要延什麼？7月26日罷免投票，就是改變的機會。投下同意票，還給台灣一個正常、有序、願意討論的國會！

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