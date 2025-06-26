217公尺貨船撞蘇伊士運河港口　逃命「第一視角」畫面曝光

▲貨船「RED ZED 1」突然偏離航線失控撞上港口，現場眾人逃命。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

懸掛利比亞國旗的貨船「RED ZED 1」20日航經蘇伊士運河（Suez Canal）時突然偏離航線，失控撞上港口。依據現場畫面，當時現場眾人四處驚慌逃命。

◀️ قاطرات قناة السويس في مصر تنجح في التعامل مع عطل سفينة RED ZED 1



???? لقطات تُظهر جانباً من حادث جنوح السفينة، وما بعد التعامل مع العطل وإبحار السفينة#CNBC_عربية pic.twitter.com/impP5pLL3x — CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 21, 2025

每日郵報等報導，貨船「RED ZED 1」全長217公尺、船身寬43公尺，總噸位4.1萬噸，從荷蘭出發之後，經蘇伊士運河準備前往蘇丹，但卻突然偏離航線失控。事發地點就在Al Qantara渡輪碼頭附近的小型港口，船員立刻展開行動，及時把船體轉向，確保只有船身一側擦到陸地，避免船體與港口發生垂直直接碰撞的狀況。

蘇伊士運河管理局（SCA）21日證實有這起事故發生，不過危機在60分鐘之內得到全面控制，並未導致人員傷亡，事發後3艘拖船立刻出動，應對緊急情況，防止造成更大的損失。在船員完成維修作業後，拖船成功把貨船「RED ZED 1」移至航道中央，並伴隨航行前往El-Balah地區，接著前往大苦湖（Great Bitter Lakes）。

蘇伊士運河管理局主席拉比（Ossama Rabiee）指出，蘇伊士運河有一套綜合危機管理系統，能夠應對這類事件。