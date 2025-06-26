217公尺貨船撞蘇伊士運河港口　逃命「第一視角」畫面曝光

▲貨船「RED ZED 1」突然偏離航線失控撞上港口，現場眾人逃命。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
懸掛利比亞國旗的貨船「RED ZED 1」20日航經蘇伊士運河（Suez Canal）時突然偏離航線，失控撞上港口。依據現場畫面，當時現場眾人四處驚慌逃命。
◀️ قاطرات قناة السويس في مصر تنجح في التعامل مع عطل سفينة RED ZED 1— CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 21, 2025
???? لقطات تُظهر جانباً من حادث جنوح السفينة، وما بعد التعامل مع العطل وإبحار السفينة#CNBC_عربية pic.twitter.com/impP5pLL3x
每日郵報等報導，貨船「RED ZED 1」全長217公尺、船身寬43公尺，總噸位4.1萬噸，從荷蘭出發之後，經蘇伊士運河準備前往蘇丹，但卻突然偏離航線失控。事發地點就在Al Qantara渡輪碼頭附近的小型港口，船員立刻展開行動，及時把船體轉向，確保只有船身一側擦到陸地，避免船體與港口發生垂直直接碰撞的狀況。
蘇伊士運河管理局（SCA）21日證實有這起事故發生，不過危機在60分鐘之內得到全面控制，並未導致人員傷亡，事發後3艘拖船立刻出動，應對緊急情況，防止造成更大的損失。在船員完成維修作業後，拖船成功把貨船「RED ZED 1」移至航道中央，並伴隨航行前往El-Balah地區，接著前往大苦湖（Great Bitter Lakes）。
蘇伊士運河管理局主席拉比（Ossama Rabiee）指出，蘇伊士運河有一套綜合危機管理系統，能夠應對這類事件。
بالفيديو…نجاح قاطرات هيئة قناة السويس في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة RED ZED 1، لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة— هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) June 20, 2025
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