日本狼師偷拍女童內衣！非法群組曝光　10變態教職員共享交流

▲警方調查指出，2人自2023年起至2024年間，在愛知縣與神奈川縣偷拍多名女童的內衣影像，並上傳分享。示意圖非當事人。

圖文／鏡週刊

日本愛知縣名古屋市今（25日）爆出小學教師涉嫌偷拍女童影像並在社群媒體群組內散布的不當事件。警方目前已逮捕2名涉案教師，並懷疑該群組成員多達10人，皆為小學或中學現職教員。

《NHK》報導，逮捕的分別是名古屋市小學教師森山勇二（42歲）與橫濱市小學教師小瀨村史也（37歲）。警方調查指出，2人自2023年起至2024年間，在愛知縣與神奈川縣的部分設施內偷拍多名女童的內衣影像，並將影像與影片上傳至社群平台的封閉群組中進行分享。警方表示，2名嫌疑人已在偵訊中承認相關犯罪事實。

根據辦案人員說法，該群組由森山勇二負責管理，除了2名被捕者之外，尚有多名來自不同學校的小學與中學教職員參與，推估成員接近10人。群組內總計流傳約70份涉及女童的影像與影片，其中部分據信是在學校內拍攝所得。令人震驚的是，群組成員還會對這些非法影像進行評價與交流。

警方目前正擴大調查群組的成立背景、成員名單，以及偷拍行為是否涉及更多受害者或其他場所，並釐清是否還有其他人涉入影像製作與散布。由於涉案者均為學校教職員，此案引發教育界與家長社群高度關注。

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