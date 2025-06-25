駭客意外曝光「北韓女間諜」洩露機密情報！　7小時埋伏她遭逮

▲北韓透過駭客組織，找到國內涉嫌洩露機密情報給南韓的女間諜，並將其逮捕。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓一名居住在靠近中國邊境地區的30多歲女性，因涉嫌向南韓外流內部情報遭到逮捕。據傳，有8名保衛員接獲平壤當局指令後，對該名女子進行監控，在發現她試圖聯絡南韓後，隨即破門而入將她帶走。

根據《每日北韓》引述兩江道的消息人士報導，該名被逮的金姓女子居住在惠山市，地方保衛局收到國家保衛省（秘密警察）命令後，對其進行埋伏，並在6月7日將她逮捕。據傳，金女已連續數年向南韓傳遞機密情報。

雖然國家保衛省並未公開具體掌握了哪些證據，但據保衛局內部說法，這起案件疑似是因為與金女接頭的南韓方聯絡人遭到駭客入侵，導致金女的身分曝光，這起事件才浮上水面。

事實上，北韓當局長期透過專業駭客組織，對住在南韓的脫北者、南韓政府機構，甚至研究單位發動網路攻擊，從中追查洩密者，並將涉案人士逮捕。

報導指出，當地8名保衛員早已接獲平壤當局的命令，對金女進行暗中監控。直到7個小時後，金女一如往常試圖聯絡南韓，隨即被保衛人員偵測到電波訊號，立即破門而入將其帶走。

執法人員在金女家中進行3小時的搜索，查扣一支中國製手機與5萬元人民幣（約新台幣20萬元）現金，並將金女帶回。金女在嚴格訊問下，最終坦承自2022年3月起開始向南韓提供情報。

消息人士透露，金女目前仍被羈押中，由於涉及間諜行為，因此恐怕難以獲得釋放。而惠山市附近使用中國手機的民眾也因此陷入恐慌，尤其是曾與金女有過接觸的人民個個人心惶惶。但根據消息人士透露，目前尚未有其他人因受金女牽連而遭到調查或逮捕。