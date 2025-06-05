埔里私人廢棄物掩埋場恐污染水源　南投縣府：依法嚴審

▲私人企業擬於埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，地方民眾成立自救會反對。（圖／埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山城埔里鎮素以「好山好水」名聞全國，為中部重要的水源涵養地與農業基地，不過有私人企業擬於該鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場、掩埋一般及事業廢棄物，居民擔心環境水源和農作遭受汙染，因此組成自救會，呼籲相關單位重視，並要求該企業立即撤回興建計畫。

南投縣議會5日召開定期會縣政總質詢，多位縣議員都關心該事業廢棄物掩埋場申設案；縣長許淑華受訪時強調，埔里鎮為南投重要的農特產品產區，縣府對此也高度重視，不容任何可能影響地方環境與農業發展的設施輕率地設置，對於議員及鄉親的關切，將持續公開透明溝通，一定會站在保障鄉親權益和健康、守護地方環境品質的角度，秉持最高標準、全面審慎把關。

縣府環保局長李易書答詢時表示，民眾依法提出申請，縣府就有義務需受理及審查，各項設施及污染防治措施都必須符合相關法令規定，縣府也會嚴格把關；此案後續還有土地變更、環境影響評估等程序要走，其中環境影響評估是規劃開發計畫時進行的重要步驟，開發單位於作成說明書前須向公眾公開說明，讓大家參與討論、表達意見，並會將其辦理情形及居民意見處理回應，編製於說明書中。

許淑華也澄清，該申請案主要內容是興建非污染性的建築廢棄物及土方等固體廢棄物的掩埋場，並非坊間所傳為解決全縣堆積垃圾問題的垃圾掩埋場，且縣府為符合中央政策「垃圾需經焚化處理、不得掩埋」原則，未來一般垃圾仍將以焚化處理為主軸，也已著手規劃興建焚化爐，絕無另覓掩埋空間的計畫，請民眾勿過度擔憂驚慌。