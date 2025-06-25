兒剛過世2個月！高雄惡公公客廳猥褻媳婦　1歲孫在旁熟睡

▲性侵示意圖，與本文無關。（示意圖／取自123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子小黎（化名）在喪子後僅兩個月，竟對剛喪偶的媳婦小美（化名）趁熟睡之際施以猥褻行為，進而強制性侵。橋頭地方法院依強制猥褻罪，判小黎1年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，事件發生在去年8月12日凌晨2時許。小黎與媳婦小美因家庭關係同住於高雄市某住處。小美丈夫於去年6月過世，當時她與年僅1歲的兒子與公公共同生活。

事發當晚，小美因感冒服藥後昏沉入睡，與幼子躺在客廳的雙人床上。小黎趁小美熟睡時，先以手觸摸她的大腿。小美驚醒後發現公公的行為，立即以拉褲頭、屈膝、轉身等動作試圖抵抗。然而，小黎不顧小美的拒絕，進一步將她的褲子褪至大腿中部，並用手觸摸其下體，甚至親吻她的臉頰。

小美在驚恐之中拿起手機錄影蒐證，影片中清楚顯示小黎的猥褻行為及小美的反抗舉動。小美事後向友人求助，並於深夜帶著幼子離開住處。

法院審理過程中，檢察官勘驗小美提供的手機錄影畫面，影片中顯示小美多次拉住褲頭、屈膝並轉身抵抗，甚至用肩膀推拒公公。法院認定小黎的行為違背小美意願，屬於強制猥褻。

儘管小黎辯稱小美是主動接近他，並否認撫摸下體，法院依據錄影畫面以及小美的證詞，認定小黎的供詞與事實不符。此外，小美案發後的情緒反應，包括慌亂、不知所措、哭泣等，均符合性侵害被害人的心理狀態。

小美丈夫過世未滿兩個月，她因收入有限無法獨立扶養幼子，仍需依靠公公提供住處。案發後，小美雖未立即報警，但她向友人求助，並逐步搬離住處。法院指出，性侵害被害人因心理壓力或經濟考量，延遲報案屬常見情形，並不影響案件的可信性。

法院最終判定小黎犯下刑法第224條規定的強制猥褻罪，處以有期徒刑1年。法官指出，小黎身為公公，應在小美丈夫過世後予以支持，卻違反倫常對小美施以性侵，造成她身心受創。小黎事後否認罪行，並未與小美和解或賠償，顯示其犯後態度不佳。