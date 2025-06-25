高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

▲登革熱疫情增溫，防疫人員針對菜園水桶進行孳生源查核。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(25)日新增一例登革熱境外移入確診個案，一名40多歲女性到東南亞旅遊後，回國前一日出現發燒、痠痛相關症狀，昨日經實驗室PCR檢驗為陽性。衛生局表示，近日高雄天氣高溫潮濕，適合登革熱病媒蚊孳生，上週全市陽性容器率又較前一週提高64%，如查獲積水容器孳生病媒蚊，可依開罰3000元起跳。

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至昨日全國登革熱境外移入個案共計85例，其中高雄市9例。新增確診個案為40多歲女性，6月12至17日至馬爾地夫、6月17至21日至馬來西亞旅遊，20日陸續出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、紅疹、皮膚發癢等登革熱症狀，21日回國後直接前往醫院就醫住院治療，昨日抽血採驗NS1快篩陽性，同日實驗室PCR檢驗結果陽性，確認感染第二型登革熱。

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衛生局指出，高雄近來天氣炎熱且伴隨間歇性降雨，這種高溫潮濕的環境非常適合登革熱病媒蚊快速繁殖。根據統計，高雄市上週的陽性容器率高達15.67%，相較於前一週的9.55%，大幅上升了64%，顯示社區潛在的孳生源風險增加。

▲空屋若經查獲病媒蚊，可依法開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）



為此，市府登革熱防疫團隊已啟動密集的防疫工作。今日，衛生局與環保局、民政局、觀光局、都發局、鼓山區公所等單位聯手，前往鼓山區的高風險場域進行會勘。在廢棄馬桶、鏡台、水桶及水肥桶等處，查獲大量病媒蚊幼蟲，現場立即進行清除及投藥處理。

衛生局呼籲，空屋、空地及菜園的所有人、使用人或管理人，應確實負起環境管理責任，主動清理髒亂，並積極清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。若經查獲孳生登革熱病媒蚊幼蟲，將依《傳染病防治法》處以新臺幣3千元至1萬5千元罰鍰。

衛生局提醒，目前全國登革熱境外移入確診個案主要來自印尼、越南及菲律賓，高雄市累計9例亦以印尼5例居多、其次為馬爾地夫。由於暑假將近，國人出國旅遊及返鄉探親人數增加，提醒民眾出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區時做好防蚊措施，包括穿淺色長袖衣褲、塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測，有症狀應儘速前往全市554家登革熱整合式醫療合約院所就醫，並主動告知醫師活動及旅遊史。