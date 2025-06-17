考上公職！入職一個月「崩潰想辭職」：聽到主管聲音就頭皮麻

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

公職是很多人心目中的鐵飯碗，就有網友分享，自己好不容易考上公職，卻在短短一個多月內產生強烈離職念頭，覺得工作繁雜、主管難相處，每天都在煎熬，連作夢都夢到上班，懷疑自己是否根本不適合這份工作。向家人傾訴卻被指「抗壓性不夠高」，更讓原PO情緒低落，引發不少在職場掙扎者共鳴。

原PO在Dcard以「考上公職，但很想離職」為題發文，表示自己是今年5月初入職，原以為進入公職能穩定發展，也獲得家人與朋友的祝福與期待，沒想到現實他感到崩潰。他透露，雖然同事都不錯，但主管相當刁難，讓他每天聽到對方的聲音就頭皮發麻，工作內容也極為繁瑣，搞不清楚自己是還沒適應還是根本不適合。

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他無奈地說，連假日也無法好好休息，「只要想到過完週末就要上班，又要痛苦一整週，就是無盡的焦慮」，近幾天甚至開始動念離職，但與家人訴苦後卻被反對，家人認為他應該撐下去，還說「抗壓性不夠高」。

原PO最後感慨，「我也是努力讀書才考上，卻過得這麼不如意，我比誰都難過」，並希望能從大家那裡得到一些調適心情的方法。

貼文引發討論，就有人直嘆，「+1，1月中入職工作上也是跌跌撞撞」、「我也好想離職，做得不喜歡」、「我也是欸…調單位之後覺得好不適應，常常想著要離職，但又會覺得要再撐撐看，你不孤單啦拍拍」、「公職辭職路過～建議可以等商調換單位試試，如果還是很痛苦，身心健康比較重要～加油！」