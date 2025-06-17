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林班保育治理兼顧生態　林保署首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

▲林業保育署獲2025全球卓越建設獎環境類銀獎，與主辦單位FIABCI主席Ramon Riera Torroba合照。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林業保育署獲2025全球卓越建設獎環境類銀獎，與主辦單位FIABCI主席Ramon Riera Torroba合照。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部林業及自然保育署南投分署辦理「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，獲「2025全球卓越建設獎」環境類「銀獎」肯定；林保署南投分署指出，此為該署歷來首獲該國際建設大獎環境類比賽的工程案例，除展現我國在工程技術、保育治理與永續建設上的實質成果，提升國際能見度，也是生態保育與防災韌性典範。

2025全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d’Excellence Awards）環境類頒獎典禮於6月12日晚間，在奈及利亞第一大城拉哥斯舉行，今年由南投分署集水區治理科長許文奕赴當地參加世界不動產聯合會第75屆世界年會，並代表受獎。

▲林保署工程融合自然解方，勇奪全球建設大獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲整體工程與溪流環境景觀融合。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼整體工程與溪流環境景觀融合，並打造臺灣白甲魚(俗稱苦花)使用魚道。

▲林保署工程融合自然解方，勇奪全球建設大獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，全球卓越建設獎由全球不動產業界的最高組織—世界不動產聯盟（FIABCI International Real Estate Federation）每年舉辦，素有「建築界奧斯卡」美稱，自1992年首次舉辦至今已邁入第34屆，係經國際頂尖的專業人士和專家共同評審與鑑定，評選標準以生態、ESG、美觀、功能性及全方位性做為考量，得獎作品享有全球卓越聲譽。

▲遊客可使用踏石步道過溪。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲遊客可使用踏石步道過溪。

「阿里山事業區第107林班保育治理工程」位於臺灣中部加走寮溪流域，為杉林溪周邊受洪災影響嚴重地段，其採用生態友善的治理方式，在防洪減災與生態保育之間取得巧妙平衡，並成功整合國際森林驗證（FSC）、二維動床數值模擬（CCHE2D）及無人機空拍等先進科技，大幅提升工程精度並減少環境擾動；工程設計採玻璃纖維混凝土（GRC）仿岩工法，除強化結構穩定性，更打造出臺灣首例「層理型水域動物通道」」、有效串聯高低差棲地，促進野生動物自由遷徙與棲地連結，營造深潭、急流及淺瀨等多樣化水域環境，形成立體生態網絡，植生方面則廣泛運用本土物種，不僅支持棲地復育，亦減少碳足跡，預估全案可減碳達250公噸。

▲在工區拍攝到的藍腹鷴。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲在工區拍攝到的藍腹鷴。

林業保育署南投分署長李政賢表示，該工程先前已陸續獲111年行政院公共工程委員會「第22屆公共工程金質獎」水利類優等獎、農業部「111年度優良農建工程獎」治山防災類特優獎及「2024國家卓越建設獎」金質獎等肯定，也是落實自然解方（Nature-based Solutions, NbS）理念的具體實踐，未來將持續推動以自然為本的工程治理，結合在地參與與環境教育，建構具韌性且永續的山林環境、落實人與自然和諧共存的願景。

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