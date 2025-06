Xpark慶五週年！台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

▲Xpark歡慶五週年。(左起) 日本台灣交流協會經濟部主任 岡崎宏美主任、NAKED INC.製作人原輝明先生、桃園市政府蘇俊賓 副市長、Xpark台灣橫浜八景島荒川潤董事長、經濟部投資司張銘斌司長、國泰人壽不動產事業部郭文鎧 副總經理。(圖/Xpark提供)

記者楊淑媛/桃園報導

位於桃園青埔、日本西武集團旗下的都會型水生公園 Xpark,歡慶開幕五週年,秉持寓教於樂的核心理念,以「新感動.無限」為主題,於6月28日起全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽《Xpark meets NAKED~Ocean of Light 潛浸海洋》,並同步展開ESG企業永續發展計畫及多項地方共生合作,推進日系水族館於台灣的五年耕耘與未來願景。

Xpark董事長荒川潤25日於記者會表示,五年來Xpark不僅是台灣首座日系都會型水族館,更積極扮演台日文化與觀光交流的橋梁,展現出水族館嶄新的角色定位暨社會責任。堅守「與生物一起將笑容和感動帶給世界」的精神,Xpark在展示與運營間不斷創新體驗,逐步實踐四大核心願景—深化日台文化與觀賞型事業交流、推動展示技術革新與沉浸式五感體驗、促進地方生態共生與發展、以及公益永續藍圖布局。

▲日本技術引進 × 親近生物 × 深度互動更感動。(圖/記者楊淑媛攝)

未來,Xpark 將持續攜手政府與社會各界,推動更多具溫度與意義的行動,讓生命力流動於海洋與人心之間,讓水族館不再只是「看」,更是「共鳴」!

出席活動的副市長蘇俊賓表示,Xpark 與桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」,致力於海龜的救援與復育,讓多隻海龜重返大海、重拾生命的可能,另外也與多家企業、公益團體合作,來館體驗海洋教育,播下永續種子,獲社會肯定,Xpark 榮獲全臺首屆 ESG「桃金企業獎」,象徵對於環境保護與社會責任上的積極實踐。

五週年主題展示《Xpark meets NAKED~Ocean of Light 潛浸海洋》,以更加細緻的視覺語彙全新編排,規劃 Diving in Coral Sea珊瑚之森、The Hidden Abyss幽暗之淵、Ocean Paradise海洋樂園、Sea of Fluid Jellyfish流光之境等深化互動性設計,引領觀眾踏上一場「從觀看到共創」的藝術體驗,這不只是展演技術的革新,亦是一場喚醒感官與情感的「生命參與」,讓每一步移動、每一次凝視,都能深刻觀眾與生物之間的情感鏈結。

另外,配合Xpark五週年推出的聯名限定商品「Umi Loop」手機掛繩,以繽紛珊瑚、悠游魚群為靈感,將海洋的光與生命交織成你我每日佩戴的風景,象徵著與海洋共處的每一天。