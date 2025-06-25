　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

Xpark慶五週年！台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

▲Xpark慶五週年台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

▲Xpark歡慶五週年。(左起) 日本台灣交流協會經濟部主任 岡崎宏美主任、NAKED INC.製作人原輝明先生、桃園市政府蘇俊賓 副市長、Xpark台灣橫浜八景島荒川潤董事長、經濟部投資司張銘斌司長、國泰人壽不動產事業部郭文鎧 副總經理。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔、日本西武集團旗下的都會型水生公園 Xpark，歡慶開幕五週年，秉持寓教於樂的核心理念，以「新感動．無限」為主題，於6月28日起全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》，並同步展開ESG企業永續發展計畫及多項地方共生合作，推進日系水族館於台灣的五年耕耘與未來願景。

Xpark董事長荒川潤25日於記者會表示，五年來Xpark不僅是台灣首座日系都會型水族館，更積極扮演台日文化與觀光交流的橋梁，展現出水族館嶄新的角色定位暨社會責任。堅守「與生物一起將笑容和感動帶給世界」的精神，Xpark在展示與運營間不斷創新體驗，逐步實踐四大核心願景—深化日台文化與觀賞型事業交流、推動展示技術革新與沉浸式五感體驗、促進地方生態共生與發展、以及公益永續藍圖布局。

▲Xpark慶五週年台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

▲日本技術引進 × 親近生物 × 深度互動更感動。（圖／記者楊淑媛攝）

未來，Xpark 將持續攜手政府與社會各界，推動更多具溫度與意義的行動，讓生命力流動於海洋與人心之間，讓水族館不再只是「看」，更是「共鳴」！

出席活動的副市長蘇俊賓表示，Xpark 與桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」，致力於海龜的救援與復育，讓多隻海龜重返大海、重拾生命的可能，另外也與多家企業、公益團體合作，來館體驗海洋教育，播下永續種子，獲社會肯定，Xpark 榮獲全臺首屆 ESG「桃金企業獎」，象徵對於環境保護與社會責任上的積極實踐。

▲Xpark慶五週年台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

▲日本技術引進 × 親近生物 × 深度互動更感動。（圖／Xpark提供）

五週年主題展示《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》，以更加細緻的視覺語彙全新編排，規劃 Diving in Coral Sea珊瑚之森、The Hidden Abyss幽暗之淵、Ocean Paradise海洋樂園、Sea of Fluid Jellyfish流光之境等深化互動性設計，引領觀眾踏上一場「從觀看到共創」的藝術體驗，這不只是展演技術的革新，亦是一場喚醒感官與情感的「生命參與」，讓每一步移動、每一次凝視，都能深刻觀眾與生物之間的情感鏈結。

▲Xpark慶五週年台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

另外，配合Xpark五週年推出的聯名限定商品「Umi Loop」手機掛繩，以繽紛珊瑚、悠游魚群為靈感，將海洋的光與生命交織成你我每日佩戴的風景，象徵著與海洋共處的每一天。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹到怡發3點聲明！　捐5萬道歉
00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤
快訊／15縣市大雨特報！
快訊／遭控當小三！Albee火大「列4點」喊告爆料者
泰國「大麻政策」大轉彎！
因賀瓏炎上PTT一片感嘆！評Albee外型「PR99以上」1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃捷綠線延伸大溪可行性研究完成　張善政：盼中央儘速核定推動

Xpark慶五週年！台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

職工福利做得好！　台南市勞工局學習坊推幸福職場

讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

畫筆寫人生！　膠彩畫家展細說女性記憶與生命厚度

有機農耕佔全台1/5　花蓮榮獲食育力五星城市

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

煮菜不慎險釀大火　台東警提醒：立即關閉火源...加裝住警器

南投48拍！短影音限時創作賽　即起徵件至7/30...首獎5萬

男夜闖中橫身體不適「發抖口乾舌燥」　合歡警送飲食助脫困

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

桃捷綠線延伸大溪可行性研究完成　張善政：盼中央儘速核定推動

Xpark慶五週年！台日攜手潛進「新感動．無限」未來海洋願景

職工福利做得好！　台南市勞工局學習坊推幸福職場

讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

畫筆寫人生！　膠彩畫家展細說女性記憶與生命厚度

有機農耕佔全台1/5　花蓮榮獲食育力五星城市

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

煮菜不慎險釀大火　台東警提醒：立即關閉火源...加裝住警器

南投48拍！短影音限時創作賽　即起徵件至7/30...首獎5萬

男夜闖中橫身體不適「發抖口乾舌燥」　合歡警送飲食助脫困

丁強過世周年…老婆李璇復出　「角色遇尪失智驟逝」接拍原因曝光

台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

2025誠品中文暢銷TOP10時代情緒滿溢　張忠謀、預言夢都上榜

離家1年陽台被裝「12台室外機」家裡熱爆　女：感覺空氣是燙的

國二男偷爸爸信用卡買「減重餅乾」　醫：不僅沒瘦還爆負面影響

中國官宣九三大閱兵　專家：解放軍3部隊首次亮相

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

地方熱門新聞

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

民進黨廉政會邀說明　林岱樺發聲

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

桃園擴大廢水自動監測 新增83家事業納入

桃園Plug and Play加速器啟動徵件 報名迄7/7日

中央地方聯手防汛　巡查桃園抽水設備

防災有一包！3日避難裝備一次準備好

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

「靜桃專案」取締改裝噪音車累犯近5成

金門縣府推「秘境時光機」！　4大亮點與軍旅遊程吸引旅客

嘉義清香烏龍茶製茶冠軍出爐！

台南道路事故傷害明顯趨緩1至4月A2事故減少268人

台南新市國小前查改裝車！善警聯合稽開罰29件召回2車

台南將軍溪實施水上救援演練模擬溺水搜救強化實戰力

更多熱門

相關新聞

中華航空攜手Xpark水生公園

中華航空攜手Xpark水生公園

中華航空長期關心環境生態、重視動植物保育，5/13攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心舉辦公益參訪活動，華航以行動支持海龜救傷計畫，與館方共同推動海洋生物保護教育，邀請桃園百吉國小師生免費參觀，帶領學童認識海洋生態，向下扎根愛護地球環境的觀念，讓小朋友度過收穫滿滿的午後。

七夕曬浪漫！Xpark增「星光場」打8折

七夕曬浪漫！Xpark增「星光場」打8折

桃園動保處揭Xpark企鵝畸形原因

桃園動保處揭Xpark企鵝畸形原因

動團控水生公園放任魟魚被啃食

動團控水生公園放任魟魚被啃食

關鍵字：

Xpark五週年新感動海洋願景水生公園

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面