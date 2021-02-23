桃園動保處揭Xpark企鵝為何畸形　駁動團控訴不作為：4小時內到場

▲動團控訴Xpark未提供斑海豹任何遮蔽與躲藏空間。（圖／台灣動物平權促進會提供）



記者許展溢／台北報導

台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會今（23日）公布桃園Xpark水生公園共13個展區缺失多，造成許多動物受傷，包括魟魚吻部出血、狹小空間展示3隻海豹等一堆狀況，要求政府相關單位負責，動團開超過1.5小時記者會後，桃園動保處課長朱道明舉手表明身份指出，根本沒收到任何通知，多次稽查也沒發現動團提到的狀況，還透露館內有隻企鵝為何是畸形。

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▲Xpark水生館國王企鵝抬起腳掌畫面。（圖／台灣動物平權促進會提供）



動團今邀請國民黨立委鄭麗文、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華一起呼籲農委會應全面檢討動物展演許可證的審查制度、程序、標準，對於取得許可業者的違法行為也應依動物保護法查處。代表農委會畜牧處出席的簡任技正陳中興先是講了許多法規面，最後提到有異常行為或狀況不能展演，地方政府本來就要去做稽查，有必要可以邀請相關團體一起，且每兩年必須評鑑，可邀請民間團體或公正單位參與，至於後續法規需補充檢討會回去跟各縣市做協商、加強，對現在有違反狀況，會行文給桃園市政府依照相關法令啟動相關流程。

▲蔡壁如不滿批，農委會都認為是地方問題。（圖／記者許展溢攝）



動團質疑Xpark半年來屢傳諸多問題，農委會到底有做了什麼？陳中興強調，執法機關「都是在縣市政府」，違反法規就必須做積極處理。蔡壁如不滿批，看來農委會都認為是地方問題，如果地方不作為，中央就要拿出辦法，地方也歸中央管，這就是最簡單的作為。

媒體發問時間，朱道明舉手說自己全程都站著聽，今天這場記者會沒收到動團通知外，公布動物受傷畫面也沒收過，並說平常動保處到場稽查是不會安排通知，通常都是穿著便服，若有看到狀況會請他們立即改善，相關受傷隔離等機制紀錄都完整，動團要是有任何風吹草動、資料，一定到現場立刻執行，但過去執行上真的沒看過動團公布的畫面。

▲▼動團公布Xpark水生館動物受傷畫面。（圖／台灣動物平權促進會提供）



動團質疑，動保處之前稱每星期都會去，動團歷經半年7次調查，都清楚拍到動物受傷畫面，很訝異動保處不知道。朱道明說，查證現場要有符合條件，但現場沒有，展演辦法裡規範聘請相關獸醫師，醫療紀錄查核過，只能說沒辦法做到24小時在館內稽查。針對動團質疑，朱道明強調，和這些動團都互有聯絡方式，他們其實要是通知，4個小時內都會到現場。

朱道明接著舉例，Xpark裡有隻畸形的企鵝，了解後是館方表示，從日本要過來時就是畸形，有問了為何這樣還要來？館方回應，日本人精神認為生命同等，有生存自由，且大水槽裡的動物也產了寶寶，假設現存環境有問題，又怎麼會有生育行為？

▲▼朱道明到場反駁動團說法。（圖／記者許展溢攝）



動團仍不滿質疑，事實就是有許多不符合，是否能要求Xpark改善或是暫停展演？朱道明強調，場地設施部分涉及「剝奪人民財產」，短時間要剝奪人民財產要更慎重，不是不能做，現行法令要發現的是一個存在的事實。

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