動團控Xpark放任魟魚被啃食10小時　籲全民抵制不良動物展演場所

▲動團公布Xpark水生館動物受傷畫面。（圖／台灣動物平權促進會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

桃園Xpark水生公園去年8月7日在桃園青埔開幕，至今仍是台灣人氣最高的水生館，動保團體今（23日）開記者會公布畫面指出，該館雖取得動物展演許可，但經半年7次調查，13個展區缺失多，已造成許多動物受傷，如魟魚吻部出血，館方放任10小時不處理，及狹小空間展示3隻海豹等狀況，只注重遊客體驗，卻不提供供動物躲藏空間，要求Xpark改善前務必停止展演，政府則必須出面改進相關法規。



動團表示，全館13個展區，除「潮間戲灘」與「虛實互動」區，其餘11個區域皆進行常態動物展演，高達7展區有動物受傷或疑似健康問題，8展區發現動物異常行為或刻板行為，至少9展區內有飼養環境設計不符合動物習性情形。台灣動物平權促進會調查員林婷億提到，Xpark開幕前一個月才申請許可，然當時建築物都蓋好了，其中的審查標準又是什麼沒人知道。

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▲▼動團指出，觀察到國王企鵝足部腫脹，行走時出現站不穩、跌倒的狀況。



台灣防止虐待動物協會研究倡議主任陳庭毓表示，108年9月農委會正式公佈「動物展演管理辦法」及「免經許可之動物展演類型條件方式或場所」二項子法，但看到取得動物展演許可的Xpark現況感到憤怒與失望，空間不足且不適當是Xpark最大的問題，館內許多動物出現的受傷或異常行為，很可能都是因為動物飼養、展示設施沒有依照動物習性設計，明顯違反了《動物展演管理辦法》。而這樣的場所竟然可以通過動物展演的許可審查，顯示審查制度大有問題。

陳庭毓進一步點出關鍵，所有問題都跟「設計」有很大的關係，以大水槽為例，混養不同種動物，每種都不一樣有大有小，空間小到無法滿足每一物種習性。12月一次調查，10點剛入館，就看到魟魚流血，3次通報現場人員，直到晚上9點閉館都沒人做任何處理，只能一直看著魟魚不斷被小魚啃食騷擾。另一次調查則看到狹小環境展示3隻海豹。

▲▼動團指出，訪查發現福爾摩沙大水槽中有一隻豹紋魟尾巴流血潰爛，館方放任魟魚被啃食10小時（上圖）。



動團認為，在Xpark，最引人注目的非斑海豹展示區莫屬，圈養在360度、甜甜圈造型的水族缸裡的海豹供遊客從裡到外，近距離、零死角拍攝，實際上這樣的設計卻嚴重干擾海豹的自然作息。陳庭毓說，Xpark非常注重遊客體驗，完全不提供動物的躲藏空間，讓加拿大動保組織看了指出，「如果要設計最糟海豹缸，就可以用xpark的設計作為藍圖。」林婷億強調，Xpark務必改善13項缺失，相關單位必須要求業者改善，不改善就應依法停止展演動物。

動團表示，Xpark主打的明星動物還有國王企鵝、麥哲倫企鵝，展示場裡看似稀奇的溜滑梯卻讓企鵝們「無所適從」，光滑的壓克力表面、傾斜的坡度長期可能造成企鵝足部負擔，調查人員在現場多次觀察到企鵝站在滑梯上來來回回好幾趟都不敢跳入水中，甚至還觀察到國王企鵝足部腫脹，行走時出現站不穩、跌倒的狀況。

▲動團強調，Xpark不會是個案，憂心未來中南部也將有大型水生館開幕，希望民眾能立即參與行動聲援。



農委會畜牧處回應，有異常行為或狀況不能展演，地方政府本來就要去做稽查，有必要可以邀請相關團體一起，且每兩年必須評鑑，邀請民間團體或公正單位參與，至於後續法規需要補充檢討，會回去跟各縣市做協商、加強，對於現在有違反畫面，會行文給桃園市政府依照相關法令啟動相關流程。不過動團質疑當時審查名單就是沒納入動保專家，農委會指出「實質審查面有特殊的狀況」，是由地方負責。

動團強調，Xpark不會是個案，憂心未來中南部也將有大型水生館開幕，希望民眾能立即參與行動聲援，轉發讓更多人知道，抵制不良動物展演場所，參與連署。

Xpark回應，在開館前已依相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核。開幕至今，已陸續接受各級主管機關，以每 個月 1~2 次的頻率接受稽查。此外，相關動物福祉與動物飼育方式均嚴格自審 並由專業人員積極照護。Xpark 共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形。

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