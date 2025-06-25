屏東男稱給街友錢卻被打！大罵周春米還衝縣長室　縣府調查結果曝

▲男稱(背對鏡頭)在屏東火車站遭街友毆打，開直播跑到屏東縣政府陳情。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東一名趙姓男子，稱在屏東火車站遭街友乞討不成而遭群聚毆打，開直播跑到屏東縣政府陳情，屏東縣政府調查後，發現並無發現街友索取金錢進而打人的資訊，但有趙男因不當穢言、三字經等言語的爭執，而衍生出與街友間的肢體衝突，全案已由鐵路警察局高雄分局屏東派出所受理在案，進入司法程序。

趙男直播時跟縣長周春米喊話，說在屏東火車站遇到街友討錢，給錢了以後對方不滿足還跟他搶，隨後跑到縣長室要找縣長，隨後被縣府人員攔下，警員將他帶回調查。

屏東縣政府指出，接獲趙男陳情後立即啟動調查，24日晚間至屏東火車站進行街友的查訪關懷，並檢視趙男於自身媒體平台的相關影片，目前並無發現街友索取金錢進而打人的資訊，但有趙男因不當穢言、三字經等言語的爭執而衍生出與街友間的肢體衝突。另經確認，鐵路警察局高雄分局屏東派出所已完成陳情人的筆錄，後續將持續通知相關人員製作筆錄，以還原真相。

▲縣府調查後發現是他因不當穢言、三字經等言語的爭執而衍生出與街友間的肢體衝突。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府社會處表示，屏東火車站地處交通樞紐，生活資源取得容易，多數街友選擇駐足於此，為重要訪視熱點；因適逢暑假，車站人口出入多元，為提升往來旅客的安全、並防範新冠疫情與防治登革熱，縣府團隊與屏東火車站、鐵路警察局高雄分局屏東派出所自暑假起，將加強清消整潔，預先張貼公告每周的消毒清掃時間，如未收拾的街友個人物品將移至台鐵屏東車站行李房旁放置；另屏府警察局屏東分局、警察局高雄分局屏東派出所亦將增加巡邏，提升見警率，讓民眾安全更放心。

屏東縣政府表示，街友議題涉及多重層面，需多單位共同處理，縣府團隊持續與台鐵屏東站攜手合作，以民眾安全為首，並在市容環境與街友生存權益間取得平衡。