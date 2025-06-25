通緝男開賓士「逼車又肇逃」警長上班鷹眼逮人　還搜出一堆毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子，日前駕駛變造車牌的賓士車，在國道1號三重交流道與他人發生行車糾紛，事後肇事逃逸遭警方通報。昨天（24日）新店安和派出所長上班途中，發現男子車輛停放路邊，隨即就地埋伏呼叫支援，但男子突然現身，所長立即將其拉下車逮捕，並搜出偽造車牌、毒品海洛因、安非他命及依託咪酯。

▲身負2條毒品通緝的林男，被上班途中的所長巧遇，隨即遭逮捕另搜出毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，身負2件毒品通緝的48歲林姓男子，前天（23日）駕駛白色賓士CLA250在國道三重交流道，涉嫌逼車發生事故，最後還肇事逃逸，被害民眾隨即報警處理；經警方調查，該輛賓士車懸掛變造車牌，隨即通報各轄警力協尋。

▲警方在後車廂發現原始車牌，但已遭到註銷。（圖／記者陸運陞翻攝）

另一方面，新店分局安和派出所劉姓所長昨天下午1時許，上班途中行經板橋和平路安樂巷時，發現路邊停放白色賓士車，仔細查看特徵與所通報車輛相同，隨即連絡所內同仁前來支援，不料在埋伏時，林男突然現身開車，所長隨即上前表明身分，林男馬上跳上車準備逃離，所長眼明手快搶下鑰匙，並將林男拉下車逮捕。

隨後支援警力到場，經確認林男為新北地檢署發布2條毒品通緝犯，隨後在車上發現所懸掛的偽造車牌，而原始遭註銷的車牌，則藏在後車廂夾層，另外在車上又發現毒品海洛英、安非他命、吸食器、依托咪酯煙彈及加熱煙管，詢後依毒品通緝、偽變造車牌、持有毒品罪，將林男移送新北地檢署。

▲警方在林男身上搜出毒品海洛因、安非他命、依託咪酯。（圖／記者陸運陞翻攝）