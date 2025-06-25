「繩索綁腳+毛巾嘴巴」還嗆要剁手指　屏東男毆母荒唐理由曝

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子不滿母親不照指示打電話，竟持刀威脅並限制母親行動自由，其母趁機找鄰居打電話報警，屏東地方法院審酌王姓男子有悔意，並獲得母親原諒，依攜帶兇器剝奪直系血親尊親屬行動自由罪判處有期徒刑1年4月。

判決書內容，王男與潘姓婦人為母子關係，兩人同住；113年8月4日下午，王男因潘母不願撥打電話給其二姨，竟心生不滿，於是當場持繩索綁住潘母雙腳，並以毛巾塞住其嘴巴。接著更持水果刀恐嚇母親稱：「你如果不打電話就自己切手指」、「你不切我就幫你切」，期間還掌摑她臉部一次，並捏她手臂兩下。潘母趁機撥打電話向鄰居求救，警方獲報後到場處理，將王男逮捕依法送辦。

法院審理指出，王男所使用的水果刀屬鋒利堅硬器物，具有實質危險性，構成刑法第303條、第302條之1第1項第2款「攜帶兇器剝奪直系血親尊親屬行動自由罪」。

儘管王男未實際賠償被害人，但自始坦承犯行，並與母親進行深入對談，反省過往家庭衝突。潘母也向法院表示，案發當晚王男跪地懺悔求原諒，她已選擇原諒兒子，並證稱事發後雙方相處如常，王男亦無再施暴，且目前她健康狀況不佳，由王男日常照顧，希望法官從輕量刑。

檢察官則建請法院量處適當刑度。綜合考量王男犯後態度與被害人意願，法院最終判處王男有期徒刑1年4月。