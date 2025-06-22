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歷史性一步！英國下議院通過「安樂死」法案　患者免出國求死

病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲英國下議院重大突破，通過安樂死法案，將送交上議院審議。（圖／達志／示意圖）

記者董美琪／綜合報導

英國國會下議院20日以314票贊成、291票反對通過一項允許協助死亡的法案，為近幾十年來英國社會可能面臨的最大轉變鋪路。根據路透社報導，此案在國會最大關卡已被突破，接下來將送交上議院審議。

這項名為「成年末期病患生命終結法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），賦予英格蘭及威爾斯地區心智清楚、預期壽命6個月以內的成年重症患者選擇在醫療協助下結束生命的權利。雖然法案將在上議院展開長時間討論，外界普遍認為，非民選的上議院議員不會阻擋已經獲得民選下議院支持的提案。

若法案最終生效，英國將可能成為繼澳洲、加拿大及美國部分州份之後，開放協助死亡的國家之一。英國首相施凱爾（Keir Starmer）所屬工黨對此法案採取中立立場，允許議員依個人信念自由表決。施凱爾本人投下贊成票。

支持者強調，這項立法能讓承受極大痛苦的病人，在最後階段保有尊嚴；但反對者擔心，弱勢族群可能因此受到壓力，甚至因害怕成為家庭或社會的負擔而被迫選擇結束生命。

調查結果顯示，大多數英國民眾對協助死亡持支持態度。此次三讀通過前，議員們經歷數小時辯論並分享自身經驗。該法案於去年11月完成二讀，但部分議員在當時支持後，最終因認為保障措施不足而轉向反對。

原先規劃中，協助死亡案件須經法院批准審查，不過最新版本改為由一個由社工、資深法律專業人士及精神科醫師組成的小組評估，引發部分人士憂慮法律保障被削弱。

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Assisted dying bill passes in parliament after MPs vote in favour https://www.itv.com/news/2025-06-20/assisted-dying-bill-passes-in-parliament-after-mps-vote-in-favour

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