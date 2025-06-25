英動物園傳棕熊兄妹脫逃！　1小時內吃光「一週蜂蜜」



▲棕熊米許與露西闖入儲存室大啖一週蜂蜜，園方稱牠們「未構成危險」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國德文郡一家野生動物園23日下午驚傳動物脫逃事件，兩隻來自阿爾巴尼亞的救援棕熊「米許」（Mish）與「露西」（Lucy）掙脫圍欄離開棲地，行蹤引起警方介入搜索，期間牠們還在園區內享用一週份的蜂蜜儲糧。

根據英國《每日星報》（Daily Star）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在位於奧特里聖瑪麗（Ottery St Mary）附近的埃斯科特公園（Escot Park），兩隻年約五歲的熊兄妹是由保育團體自阿爾巴尼亞救援，2021年透過25萬英鎊募資計畫遷入德文郡的Wildwood Devon野生動物園區。

據報導，牠們曾在比利時短暫安置，因無法重返野外生活而被轉送至此。野生動物園方面表示，熊隻脫逃後未對遊客構成危險，但仍依標準程序緊急將園內訪客引導至安全區域。同時，保育人員透過地面巡邏與監視系統追蹤牠們動向，最終於一小時內順利將牠們引回圍欄。

Wildwood Devon發布聲明指出：「米許與露西離開圍欄後，直接前往儲藏室，自行享用大量食物，包括一週份的蜂蜜。所幸牠們情緒穩定，全程未出現攻擊行為，最終平安返回棲地並入睡。」

德文與康瓦爾警方表示，他們接獲通報後即派員到場支援，目前園方已加強現場防護，並與當局合作調查事件原因。整體情況已獲控制，熊隻行為溫馴，園方感謝工作人員與訪客的配合與冷靜應對。園區也強調，米許與露西深受遊客喜愛，是園方首度飼養的棕熊，未來仍將持續優化設施與安全機制，園區將於隔日照常開放。





▲德文郡野生動物園發生熊隻脫逃事件 警方與園方合力處理。（圖／翻攝自X）

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