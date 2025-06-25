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賴清德「雜質說」在野狂跳腳　王世堅：藍白惡意解讀該被全民唾棄

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨在「團結國家十講」第二講中，提到「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」。相關說法引起在野黨不滿，狂批法西斯、獨裁。對此，民進黨立委王世堅今（25日）受訪時表示，光是從字義上就可以看出來總統不是那個意思，如果有心人要從其他角度曲解，很不好。現在是很敏感時刻，藍白面對公民團體罷免，把一切事情都歸責給總統，這很不客觀也跟事實不符，總統有釋出善意，在野兩黨不妨冷靜思考，是否接受總統的呼籲、大家坐下來談。

對於「雜質說」，王世堅表示，總統十講已經講得很清楚、從國家到團結，團結列在第二講，可見其重要性，總統身為國家領導人，本來最重要工作就是團結2300萬同胞，光是從字義上，就可以看出來總統不是那個意思，如果有心人要從其他角度解讀，在國家要團結邁進的時候，這樣解讀很不好，不要曲解國家元首的談話，原意就是團結、要大團結，這樣曲解毫無意義，應該被全民譴責、唾棄。

有媒體追問，會不會覺得在野黨對號入座？王世堅指出，現在是很敏感時刻，藍白面對公民團體罷免，把一切事情都歸責給總統，這很不客觀也跟事實不符；總統在十講前的兩個禮拜，就有提出要與在野黨共商國是、做國安簡報，但也都被在野黨拒絕，如果此時此刻、國家需要團結的時候，在野黨先是拒絕與總統共商國是，之後又曲解總統的團結十講，就變成政黨之間的惡鬥，非常不好。

王世堅認為，總統有釋出善意，在野兩黨不妨冷靜思考，是否接受總統的呼籲、大家坐下來談，這才是讓國家往前邁進的正確做法，尤其國家現在面臨很多問題，最不該有的就是國家之內朝野不合，朝野之間是選舉時競爭，但平常應該共商國是，團結、和諧為重，競爭只是手段，目的是為國家社會好。

王世堅表示，總統首要任務就是要全體國人團結，不可能在十講當中暗列哪一些攻擊言論、詞句，這都不可能，希望在野黨好好思考，也呼籲在野朋友接受總統邀請、共商國是，如果他們有意願，總統隨時都可以再提出。

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