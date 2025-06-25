台東縣府精選16家優良物產　前進台北國際食品展

▲台東縣府精選16家優良物產參加台北國際食品展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣台東優質農特產品與在地好食，台東縣政府25日率16家在地特色商家，參加自25日至28日一連4天，在台北南港展覽館2館4樓盛大舉辦國際年度食品產業盛事「2025台北國際食品展」，展覽期間更推出消費滿額贈活動，包括戶外口袋型野餐墊或質感露營摺疊收納箱，以及與台東太麻里撒花咖啡聯名，選用在地食材製成的馬卡龍禮盒，誠摯邀請大家來到台東館，一同慢品台東味。

今日開幕活動由縣長饒慶鈴帶領立法院陳瑩委員、台東縣工策會總幹事雷明聖、縣府財政及經濟發展處長章正文及特別來賓-來自台東知名創作歌手郭芝吟(吱吱)，共同升起台東熱氣球，揭開台東館慢食饗宴。今年台東館以太麻里車站延伸至太平洋海岸的景致為主題，象徵旅程的開始與生活節奏的緩步，展現「慢品台東味你而來」的意境，以及台東慢活、環境永續、自然豐饒與土地連結的生活理念。

饒慶鈴表示，縣府長期致力於推動在地產業升級，積極串聯品牌與通路資源，期盼台東產業能透過多元化、現代科技化等經營模式，更有效地接軌新世代消費模式，進而在國內外行銷上，具備更成熟的體質與其他產業競爭。台東館今年以單車悠行東海岸意象，營造出「慢品台東」的悠閒氛圍，讓民眾在充滿自然氣息的空間中，細細品味台東好味，歡迎來台東館，感受從容自在的生活步調與選物樂趣。

縣府財經處長章正文說明，此次台東館集結16家在地優質品牌，展出包括紅烏龍茶、米製零食、有機水果乾、愛玉子、夏雪芒果、特色辣椒醬、天然薑黃粉、台東造型伴手禮盒、鳳梨釋迦水果酒等多元風味選品，充分展現台東山海風土孕育的豐饒滋味。此外，縣府也與Pinkoi網路商城平台合作，攜手16家在地業者推出台東館專屬禮盒，讓消費者可將台東館的創意風味一次帶回家細細品味。

展覽期間，也規劃多場精彩活動，包括產品試吃體驗、有獎徵答及現場音樂表演。並特別邀請創作歌手郭芝吟(吱吱)擔任開幕日嘉賓，展期也邀請「迴響臺東音樂會」鹿角樂團現場演出，以音樂傳遞來自台東的熱情與活力，在4天展期活動輪番上陣，日日精彩不間斷。

現場更推出滿額好禮三重送活動，凡消費滿額即贈「戶外口袋型野餐墊」、「質感露營摺疊收納箱」，或知名甜點品牌「撒花咖啡」聯名台東風味馬卡龍禮盒乙份(每日限量)。