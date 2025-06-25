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不只Labubu！　《經濟學人》刊文：從小城市消費催生中國品牌崛起

▲▼泡泡瑪特,POP MART,拉布布,labubu。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特旗下當紅公仔Labubu。（圖／路透社）

文／香港01

泡泡瑪特（Pop Mart）走紅國際，讓世界上許多人關注到中國潮玩的軟實力。《經濟學人》5月曾以在《中國如何變酷了》的文章中提到，到中國多地進行直播的美國頂流網紅「甲亢哥」稱，他在為期兩周的行程中，通過展現中國發達的科技、友善的人民和豐富的歷史，不僅給中國的國際形象帶來了提升，效果也比一些傳統的宣傳方式更為突出。

6月《經濟學人》再有報導以《不只Labubu，中國品牌正在崛起》為題，討論中國經濟增長乏力導致家庭消費疲軟，但消費者錢包的壓力正是推動本土品牌崛起的因素之一。隨著消費者對價格更敏感，價廉物美的本土品牌得以蓬勃發展。

▲▼瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

文中舉出許多中國的品牌以「物美價廉」奪取消費者的心。庫迪或瑞幸等本土連鎖品牌的品質與美國Starbucks相當，但價格往往只有後者的一半；中國奢侈珠寶品牌老鋪黃金成功推出了設計雅致的手鐲和耳環，價格通常低於美國老牌Tiffany；本土手袋品牌山下有松「Songmont」在大陸全國機場投放高額廣告，直接對標價格往往高出一倍甚至更多的外國競品。

值得關注的是，現在中國消費者為本土同類產品支付的價格相當甚至更高。例如，今（2025）年4月在紐約上市的茶飲連鎖霸王茶姬，其暢銷產品是售價2-3美元（約58-88元新台幣）的茶拿鐵，與星巴克在中國的高端產品價格相當。

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

報導採訪研究公司BigOne Lab的張安珀，他表示，西方奢侈品牌過去能填補市場空白，只是因為沒有真正的本土替代品，「但這並不意味著中國消費者天然認同這些西方品牌的設計或文化理念，老鋪黃金和霸王茶姬都沒有試圖顯得『西化』，而是高調展現中國元素，這一策略奏效了。」

文中特別提到，聚焦小城市至關重要，因為那裡的消費表現似乎比大城市更穩健。諮詢公司貝恩的數據顯示，2024年，人口不足100萬的城市中，包裝食品和美妝等快消品消費增長5.5%，而在最大的城市中，這類消費萎縮4.6%。

競爭威脅不止於中國本土。泡泡瑪特如今在20多個國家設有門店，其中，美國至少37家；蜜雪冰城遍布東南亞。到今（2025）年年底，霸王茶姬的海外門店將超過1300家，而四年前幾乎為零。分析師認為，這些品牌獲得的海外認可越多，在國內就越受歡迎。

西方社群媒體對Labubu玩偶的狂熱，被認為進一步提升了其在本土的人氣。《經濟學人》分析，幾十年來，零售潮流一直從海外湧入中國，「那些日子或許正在終結。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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