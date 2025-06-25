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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德提醒老兵別被分化　陸國台辦反批民進黨媚日背叛民族

▲▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德強調對日抗戰是中華民國率領之下勝利。（圖／總統府提供）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德日前指出，對日抗戰是在中華民國率領之下赢得勝利，並且提醒老兵要警惕，不要受到對岸的分化。針對兩岸抗對抗日歷史敘事不同，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25）日反批，民進黨不斷謀獨挑釁，罔顧歷史事實，甚至「粉飾美化日本殖民統治，是背叛民族行徑，令人不齒。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.6.25） 。（圖／翻攝 央視）

▲兩岸抗日史觀不同，大陸國台辦發言人朱鳳蓮反批民進黨媚日，令人不齒。（圖／翻攝 央視）

朱鳳蓮指出，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包含台灣同胞在內的全體中國人民前仆後繼，浴血奮戰，鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞紀念，「我們才會在10月25日前後紀念台灣光復80週年大會，台灣光復的歷史無可辯駁的證明。」

朱鳳蓮也表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休憩與共的命運共同體。「民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，大肆兜售台獨分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，是背叛民族行徑，令人不齒。」

朱鳳蓮稱，鑒往知來，希望廣大台灣同胞和我們一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共促祖國統一，共同實現民族復興偉大夢想。

大陸國新辦昨天在北京舉行新聞發佈會，發言人胡和平介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排，宣布中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念大會，親自檢閱部隊併發表重要講話。

胡和平介紹系列活動，將於9月3日前後，聚焦紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，大陸方面將舉行港澳台同胞、海外有關人士座談會，舉行國際學術研討會。10月25日前後，舉行紀念台灣光復80週年大會，支持海外僑胞在當地組織相關的紀念活動。

閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵也特地介紹，國民黨軍隊在抗日戰戰也發揮了非常重要的作用，將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。因考量老兵身體健康因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，將安排參加過抗戰的老戰士老同志、老民兵，地方支前模範代表和抗戰烈士的遺屬代表現場觀禮，表達對老英雄的崇高敬意。

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