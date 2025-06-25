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賀瓏與Albee爆緋聞！她曾公開表態「出軌不代表人品糟糕」

賀瓏爆和Albee熱戀中 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

▲賀瓏爆和Albee熱戀中 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

圖文／CTWANT

網路節目《賀瓏夜夜秀》主持人賀瓏近日傳出與女星Albee（范乙霏）關係親密，雙方疑似發展戀情，引發外界高度關注。事件爆發後，更有消息指出賀瓏與前女友天殘分手後不久，便與Albee過從甚密，甚至被指控情感關係重疊，令事件更添話題性。

賀瓏與天殘分手後僅約75天，就被拍到與Albee互動親暱，24日更有天殘好友出面指控賀瓏曾要求天殘墮胎並出言羞辱，質疑賀瓏與Albee的關係，是否在前段感情尚未結束前便已開始，引發外界對劈腿與介入他人感情的討論。

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面對外界的猜測與批評，Albee透過社群平台做出回應，強調自己並未介入他人感情，並針對時間軸進行釐清。她指出，當初與賀瓏的互動皆以工作夥伴為出發點，並表示「如果當時有任何曖昧情愫，我不敢如此高調發文祝賀對方生日快樂」，強調自己與賀瓏的相處是在彼此陪伴之下發展，並表示「我沒有對不起任何一個人」。

有網友翻出Albee過去在Instagram上分享的感情觀，引起熱議。當時有粉絲詢問她是否會與劈腿或情感關係混亂的朋友繼續來往，Albee則表示，這類問題必須先定義「渣」的標準才能討論。

她進一步說明，自己不認為劈腿或出軌等行為就代表這個人很糟糕，直言「有時候愛情就是愛捉弄人，要讓你左右為難都很喜歡怎麼辦」，甚至提及「有些人明明說了自己非單身，還是有人願意當小三小四，這樣怎麼說呢？別人的感情事永遠與你無關」。

不過，Albee也強調，若是出於不甘寂寞或覺得玩弄他人情感有趣的心態，她就無法接受與這類人維持朋友關係，「不是因為覺得他們渣，只是我無法理解他們的快樂在哪裡」。

整起事件目前仍在延燒中，賀瓏與Albee是否真如外界所言情感重疊，尚待當事人進一步說明。不過Albee過往對感情的言論再次引發網友關注與討論，也讓這段緋聞更添爭議性。

Albee過去於Instagram分享感情觀，認為「出軌不等於人品差」引起熱議。（圖／翻攝Albee IG）

▲Albee過去於Instagram分享感情觀，認為「出軌不等於人品差」。（圖／翻攝Albee IG）

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