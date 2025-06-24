三重紅包去哪了？　李坤城揭偽造文書疑點：國民黨中央必須交代

▲民進黨立委李坤城回應國民黨新北黨部偽造文書案。（圖／李坤城國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

新北地檢署今（24日）偵查終結國民黨新北市黨部涉幽靈連署、偽造文書案，並對國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人提起公訴。起訴書寫到，在罷免民進黨立委蘇巧慧、張宏陸部分，陳貞容發給每人1000元紅包。對此，民進黨立委李坤城質疑，三重區黨部沒有，不曉得是有人從中攔截，還是三重區黨部另有人主導，要請國民黨中央黨部說清楚。

新北地檢署今對國民黨新北市黨部書記長陳貞容、板橋區黨部執行長謝慶認、書記朱蓓儀、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、領銜人譚鎮耀、召集人王昱人等31人提起公訴，另19人獲緩起訴、11人證據不足不起訴。起訴書寫到，在張宏陸、蘇巧慧罷免案抄寫偽造提議人名冊部分，陳貞容發給每名人員1000元紅包。

而罷免李坤城領銜人宋建樑昨日受訪表示，22日晚上到現在陸續造冊的過程中碰到一些問題，跟大家抱歉一下，已經盡力搶救，但搶救無效，份數是夠的，但中間有些狀況，具體是哪些狀況？有些東西說出來不太好。他也強調，從去年12月中，自己跟幾個朋友發起連署，他們都是老老實實、本本份份去找認識的人連署，自己這邊從來沒有抄半份連署，但自己知道某些人為了爭取市議員提名去抄了一些，但自己這邊是絕對沒有的。

對此，李坤城今日回應，起訴書上面寫明國民黨中央黨部下令，新北市黨部做罷免綠委動作，新北市黨部是用抄寫偽造方式完成，在三重區黨部有10個人被起訴，但蠻奇怪的是，在罷免蘇巧慧、張宏陸部分，每個抄襲的人可以拿到1000元紅包，三重區黨部沒有，不曉得是有人從中攔截，還是三重區黨部另有人主導，要請國民黨中央黨部說清楚。