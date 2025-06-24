「我是全球第一人要高額保費」　他假冒大谷翔平詐東京婦20萬

圖文／鏡週刊

有人假冒美國職棒道奇隊明星選手大谷翔平的名義，詐取1名日本東京高齡婦女100萬日圓，警方偵破該起欺詐案件，發現嫌疑人為尼泊爾人，以謊稱「因為我是世界第一的人，所以需要高額保險費」為詐騙話術。

據《NHK》報導，居住於東京都足立區的26歲尼泊爾籍庫馬爾（ニウレ・スマン・クマール）去年11月涉嫌冒充大谷翔平，使用社群媒體向居住於東京都港區的80多歲女性發送訊息。

▲ 大谷翔平慘遭冒名，拿去詐騙日本人100萬日圓。（翻攝自臉書@Los Angeles Dodgers）

庫馬爾在數月期間持續假扮大谷與婦人聊天，宣稱「自己是世界第一的人，因此需要數千萬日圓的保險費」，還強調「請不要擔心，等我回東京就會全額歸還」等話術博取信用。

庫馬爾假扮大谷翔平的經紀人，與受害者面交100萬日圓現金（約新台幣20.3萬元），當婦女表示，想與大谷翔平通話時，庫馬爾以「比賽快開始了，無法接電話」為由搪塞。

事後，庫馬爾依涉嫌詐騙100萬日圓遭到警視廳逮捕，警方進一步調查，發現他將大部分贓款匯入同樣居住於日本的父親名下帳戶裡，故其父也被警方逮捕，並進一步釐清案情。

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