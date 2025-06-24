OPPO平價機Reno14系列3機型登台　開賣時間、甜甜價公開

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO 24日推出全新平價機種 Reno14 系列，共推出Reno14 Pro、Reno14 及Reno14 F三款機型，以逼近旗艦規格、全焦段5000萬高畫素鏡頭及輕薄機身等特色吸引消費者目光。此外，本次顏色上推出「絢彩人魚機身」 ，在不同的角度中可以看到不同色彩，售價則從最便宜的12,990元到23,990元頂規。

▼Reno14 系列售價區間從12,990-23,990元間。（圖／記者蘇晟彥攝）

Reno14 Pro與Reno14搭載全系列最高5000萬高畫素前後四鏡頭，包含同價位帶唯一3.5倍潛望式長焦鏡頭、主鏡頭及超廣角鏡頭組合，直逼旗艦機定位；Reno14 F則以5000萬畫素OIS主鏡頭，搭配超廣角與微距鏡頭帶來的創意視角，打造全場景、零死角的拍攝體驗。在高鏡頭畫素下，全系列支援 4K超清晰錄影，更全球首發4K水下錄影功能，讓每一個極限場景都保有專業級影像品質。

搭配OPPO AI影像技術，釋放拍攝靈感、讓用戶怎麼拍都有型！除了用戶熟知的消除路人、消除反光、增強畫面解析度、以及可為照片賦予新風格的AI寫真館等多種功能，更新增多種玩法：

• AI 靈感成片：自動調整畫面構圖與比例，突顯主體，讓街拍、風景、美食照一鍵出片。

• AI 表情替換：多人合照自動從相簿中挑選最佳表情，不怕閉眼恍神，完美保留每個笑容瞬間。

• AI 風格復刻：一鍵就能生成如油畫、卡通、水彩、黏土等多種風格圖像，為照片賦予新生，輕鬆打造個人專屬的影像風格。

▼近年oppo在AI影像技術上下足功夫，本次也提供多種AI影像的功能使用。



在硬體部分，Reno14 Pro、Reno14分別搭載MediaTek Dimensity 8450、MediaTek Dimensity 8350晶片，以優異的處理效能與圖像運算能力，在日常操作、多工切換皆維持穩定順暢；並搭配最高6200mAh大容量電池，結合80W SUPERVOOCTM 超級閃充，在Reno14 Pro上更加入過往旗艦機才有的 50W AIRVOOCTM 無線閃充，帶來強悍的續航與充電組合，滿足全天高效使用。

此外，在全系列最高6.83吋的大螢幕之下，支援最高1.5K解析度，搭配120Hz螢幕更新率，帶來流暢生動的視覺體驗。機身採用防摔耐用的航太級金屬中框，並通過IP69防塵防水測試、支援濕手螢幕觸控功能，帶來安心的全天候使用體驗。

在軟體部分，全新ColorOS 15與Gemini更深度整合，推出全新超級工具箱，強化日常溝通與工作效率，讓手機成為真正的智慧助理；新增AI通話翻譯註一、AI通話摘要與AI語音摘記，快速掌握跨語言對話重點，讓會議筆記與日常紀錄都更高效。同時，內建Gemini Live智慧對話應用，讓生成式AI全面融入手機日常，成為日常不可或缺的數位助理。

▼鈦霧灰。

延續OPPO對工藝與設計的極致追求，Reno14 系列共推出質感風格四色，「絢彩白」、「絢彩藍」採用全新「絢彩人魚設計」，以超高精度工藝實現一機十色的多彩變幻紋理，漸變的流光幻彩猶如人魚般透亮潔淨，從不同角度呈現清透光影層次；以及沉穩內斂、神秘靈動的「鈦霧灰」和「靜謐綠」，將於今夏引領手機時尚美學新潮流。

Reno14 Pro提供絢彩白、鈦霧灰兩種顏色，12GB+512GB，售價NT$23,990元；Reno14提供絢彩白、靜謐綠兩種顏色，12GB+512GB售價NT$19,990元，12GB+256GB售價NT$17,990元；即日起於指定通路搶先開賣，消費者於體驗店及官方網路商店購買再享多重保固、真無線耳機等多重好禮（詳情請參考附件）。Reno14 F提供絢彩藍、靜謐綠兩種顏色，12GB+256GB售價NT$13,990元，8GB+256GB售價NT$12,990元。7月1日起，Reno14 全系列將於全通路同步開賣。

▼本次也同步推出OPPO Enco Buds3 系列真無線降噪耳機。