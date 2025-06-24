　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO平價機Reno14系列3機型登台　開賣時間、甜甜價公開

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO 24日推出全新平價機種 Reno14 系列，共推出Reno14 Pro、Reno14 及Reno14 F三款機型，以逼近旗艦規格、全焦段5000萬高畫素鏡頭及輕薄機身等特色吸引消費者目光。此外，本次顏色上推出「絢彩人魚機身」 ，在不同的角度中可以看到不同色彩，售價則從最便宜的12,990元到23,990元頂規。

▼Reno14 系列售價區間從12,990-23,990元間。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Reno14 Pro與Reno14搭載全系列最高5000萬高畫素前後四鏡頭，包含同價位帶唯一3.5倍潛望式長焦鏡頭、主鏡頭及超廣角鏡頭組合，直逼旗艦機定位；Reno14 F則以5000萬畫素OIS主鏡頭，搭配超廣角與微距鏡頭帶來的創意視角，打造全場景、零死角的拍攝體驗。在高鏡頭畫素下，全系列支援 4K超清晰錄影，更全球首發4K水下錄影功能，讓每一個極限場景都保有專業級影像品質。

搭配OPPO AI影像技術，釋放拍攝靈感、讓用戶怎麼拍都有型！除了用戶熟知的消除路人、消除反光、增強畫面解析度、以及可為照片賦予新風格的AI寫真館等多種功能，更新增多種玩法：

• AI 靈感成片：自動調整畫面構圖與比例，突顯主體，讓街拍、風景、美食照一鍵出片。
• AI 表情替換：多人合照自動從相簿中挑選最佳表情，不怕閉眼恍神，完美保留每個笑容瞬間。
• AI 風格復刻：一鍵就能生成如油畫、卡通、水彩、黏土等多種風格圖像，為照片賦予新生，輕鬆打造個人專屬的影像風格。

▼近年oppo在AI影像技術上下足功夫，本次也提供多種AI影像的功能使用。

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在硬體部分，Reno14 Pro、Reno14分別搭載MediaTek Dimensity 8450、MediaTek Dimensity 8350晶片，以優異的處理效能與圖像運算能力，在日常操作、多工切換皆維持穩定順暢；並搭配最高6200mAh大容量電池，結合80W SUPERVOOCTM 超級閃充，在Reno14 Pro上更加入過往旗艦機才有的 50W AIRVOOCTM 無線閃充，帶來強悍的續航與充電組合，滿足全天高效使用。

此外，在全系列最高6.83吋的大螢幕之下，支援最高1.5K解析度，搭配120Hz螢幕更新率，帶來流暢生動的視覺體驗。機身採用防摔耐用的航太級金屬中框，並通過IP69防塵防水測試、支援濕手螢幕觸控功能，帶來安心的全天候使用體驗。

在軟體部分，全新ColorOS 15與Gemini更深度整合，推出全新超級工具箱，強化日常溝通與工作效率，讓手機成為真正的智慧助理；新增AI通話翻譯註一、AI通話摘要與AI語音摘記，快速掌握跨語言對話重點，讓會議筆記與日常紀錄都更高效。同時，內建Gemini Live智慧對話應用，讓生成式AI全面融入手機日常，成為日常不可或缺的數位助理。

▼鈦霧灰。

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

延續OPPO對工藝與設計的極致追求，Reno14 系列共推出質感風格四色，「絢彩白」、「絢彩藍」採用全新「絢彩人魚設計」，以超高精度工藝實現一機十色的多彩變幻紋理，漸變的流光幻彩猶如人魚般透亮潔淨，從不同角度呈現清透光影層次；以及沉穩內斂、神秘靈動的「鈦霧灰」和「靜謐綠」，將於今夏引領手機時尚美學新潮流。

Reno14 Pro提供絢彩白、鈦霧灰兩種顏色，12GB+512GB，售價NT$23,990元；Reno14提供絢彩白、靜謐綠兩種顏色，12GB+512GB售價NT$19,990元，12GB+256GB售價NT$17,990元；即日起於指定通路搶先開賣，消費者於體驗店及官方網路商店購買再享多重保固、真無線耳機等多重好禮（詳情請參考附件）。Reno14 F提供絢彩藍、靜謐綠兩種顏色，12GB+256GB售價NT$13,990元，8GB+256GB售價NT$12,990元。7月1日起，Reno14 全系列將於全通路同步開賣。

▼本次也同步推出OPPO Enco Buds3 系列真無線降噪耳機。

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO首談市佔被vivo超車　總經理認調整策略中：想做個有溫度品牌

OPPO平價機Reno14系列3機型登台　開賣時間、甜甜價公開

iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素

VSCO將推出全新拍照App「Capture」　內建濾鏡拍攝更直覺

三星Unpacked 2025時間公佈　標題「大膽暗示」折疊新機Z Fold7問世

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

【泰格與雪兒】誤會大了

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

OPPO首談市佔被vivo超車　總經理認調整策略中：想做個有溫度品牌

OPPO平價機Reno14系列3機型登台　開賣時間、甜甜價公開

iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素

VSCO將推出全新拍照App「Capture」　內建濾鏡拍攝更直覺

三星Unpacked 2025時間公佈　標題「大膽暗示」折疊新機Z Fold7問世

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

桃園擴大廢水自動監測　預計新增83家事業納入

國際火線／諾蘭敘事風格：犯罪劇《漫長的季節》創顛峰

影響793萬張金融卡！一銀防詐　9／3起約轉他人帳號延後生效

歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

相關新聞

全台5月手機銷量排行出爐！

全台5月手機銷量排行出爐！

根據市調公司統計，全台2025年5月智慧型手機實體通路總銷量達43.1萬台，較4月成長約4%，銷售額同步提升7%。傑昇通信指出，在母親節、端午連假、畢業季與電商促銷檔期推動下，市場買氣略為回溫。

5月手機價格鬆動vivo三星同步降價

5月手機價格鬆動vivo三星同步降價

iPhone與三星穩居3月消費者首選

iPhone與三星穩居3月消費者首選

2025第一季手機降價排行Top15出爐

2025第一季手機降價排行Top15出爐

OPPO攜手Google進攻AI領域

OPPO攜手Google進攻AI領域

關鍵字：

OPPO

讀者迴響

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面