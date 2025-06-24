鄭文燦案證據傳偽造　黃國昌酸綠黨檢媒一體：幫新潮流的人洗地

▲立法院民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，被桃園地檢署依貪污罪起訴，沒想到卻傳出關鍵證據的會議錄音檔，竟是檢察官陳嘉義偽造的，恐讓案情逆轉。對此，民眾黨主席黃國昌（24日）說，整個民進黨上下黨檢媒三位一體，怎麼利用司法追殺自己的政治敵人，然後再幫新潮流的人洗地，相信台灣人民是看得越來越清楚。

黃國昌說，第一，鏡週刊這些東西哪裡來可能要問鏡週刊，他不太知道；第二，鏡週刊出來幫鄭文燦喊冤，他也不意外，真的不意外；第三，他比較好奇的是，法務部長要不要出來講兩句？說「我們的檢察官絕對不會這樣」，要不要嚴辦？

黃國昌直言，整個民進黨上下黨檢媒三位一體，怎麼利用司法追殺自己的政治敵人，然後再幫新潮流的人洗地，還不夠清楚嗎？相信台灣人民是看得越來越清楚。

黃國昌說，尤其可笑的是，林岱樺昨天被起訴，林岱樺的案子是今年2月辦的，「去年新潮流立委林宜瑾的案子8月就被辦，林岱樺被起訴林宜瑾的案子還在睡，重點還不是你是不是綠的，重點是派系對不對」。

「新潮流很夠力，林宜瑾還當過賴清德服務處的主任，更夠力、超級夠力。」黃國昌酸，民進黨怎麼在玩司法的？黨檢媒三位一體怎麼在玩的？台灣人民看得很清楚，繼續這樣搞下去，台灣的民主法治會被民進黨搞得越來越沈淪。