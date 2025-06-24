警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北約年度高峰會即將在24、25日於荷蘭海牙登場，北約（NATO）新任秘書長呂特（Mark Rutte）在會前記者會中罕見點名中國，警告其軍力正「大規模擴張」，並直言「我們都非常擔心台灣的情勢」，強調北約各國有必要加快國防投資，為可能的衝突局勢做好萬全準備。

根據《中央社》報導，呂特指出，儘管中國近年才剛開始躋身全球前十大軍工企業排行榜，如今已有多家中國軍企進入前段班，足以顯示中國的軍備產業發展「正產生巨大影響」。他話鋒一轉表示，「他們顯然不是只為了北京閱兵典禮而建造這些軍力」。

有歐洲記者問到美國在「台灣關係法」下，對台灣一旦遭受中國攻擊將會馳援，北約是否準備好面對亞太地區這個最壞的可能情況？

他進一步警告，若中國真的對台灣採取行動，「毫無疑問，北京將會號召（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）配合行動」，屆時歐洲恐將同時遭遇來自俄羅斯的軍事挑釁，「這就是為什麼北約不能鬆懈的原因」。

這場即將登場的北約峰會，核心議題之一就是討論將各國國防支出拉高至GDP的5%。呂特坦言這是「量子跳躍式」的重大決策，美方主張以3.5%用於核心國防支出，另1.5%投入軍事基礎建設，遠高於2014年時所定下的2%目標。

對於西班牙日前才鬆口不再反對提高國防支出，呂特也表達信任，認為西班牙終將跟進至3.5%。他補充，各成員國將需定期回報支出進度，並預計在2029年進行全面檢視。

除了亞太安全議題，呂特亦重申北約對烏克蘭的堅定支持。他指出，今年歐洲與加拿大對烏軍援總額已由年初的200億歐元提升至350億歐元（約新台幣1兆2000億元）。

他直言，「俄羅斯仍是北約目前面臨最迫切且直接的威脅」，而俄方背後還有北韓、伊朗、中國與白俄羅斯的支援。

針對北約是否已準備應對中國可能對台發動攻擊的最壞情況，呂特強調，目前北約已與日本、韓國、澳洲及紐西蘭建立密切夥伴關係，「正是因為這些國家對中國的軍備發展感到非常、非常憂慮」。

呂特總結強調，這場安全挑戰無法迴避，「我們不能天真」，每一個北約成員國都不能置身事外，「必須共同承擔責任、做好準備」。