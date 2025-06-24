　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北約年度高峰會即將在24、25日於荷蘭海牙登場，北約（NATO）新任秘書長呂特（Mark Rutte）在會前記者會中罕見點名中國，警告其軍力正「大規模擴張」，並直言「我們都非常擔心台灣的情勢」，強調北約各國有必要加快國防投資，為可能的衝突局勢做好萬全準備。

根據《中央社》報導，呂特指出，儘管中國近年才剛開始躋身全球前十大軍工企業排行榜，如今已有多家中國軍企進入前段班，足以顯示中國的軍備產業發展「正產生巨大影響」。他話鋒一轉表示，「他們顯然不是只為了北京閱兵典禮而建造這些軍力」。

有歐洲記者問到美國在「台灣關係法」下，對台灣一旦遭受中國攻擊將會馳援，北約是否準備好面對亞太地區這個最壞的可能情況？

他進一步警告，若中國真的對台灣採取行動，「毫無疑問，北京將會號召（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）配合行動」，屆時歐洲恐將同時遭遇來自俄羅斯的軍事挑釁，「這就是為什麼北約不能鬆懈的原因」。

這場即將登場的北約峰會，核心議題之一就是討論將各國國防支出拉高至GDP的5%。呂特坦言這是「量子跳躍式」的重大決策，美方主張以3.5%用於核心國防支出，另1.5%投入軍事基礎建設，遠高於2014年時所定下的2%目標。

對於西班牙日前才鬆口不再反對提高國防支出，呂特也表達信任，認為西班牙終將跟進至3.5%。他補充，各成員國將需定期回報支出進度，並預計在2029年進行全面檢視。

除了亞太安全議題，呂特亦重申北約對烏克蘭的堅定支持。他指出，今年歐洲與加拿大對烏軍援總額已由年初的200億歐元提升至350億歐元（約新台幣1兆2000億元）。

他直言，「俄羅斯仍是北約目前面臨最迫切且直接的威脅」，而俄方背後還有北韓、伊朗、中國與白俄羅斯的支援。

針對北約是否已準備應對中國可能對台發動攻擊的最壞情況，呂特強調，目前北約已與日本、韓國、澳洲及紐西蘭建立密切夥伴關係，「正是因為這些國家對中國的軍備發展感到非常、非常憂慮」。

呂特總結強調，這場安全挑戰無法迴避，「我們不能天真」，每一個北約成員國都不能置身事外，「必須共同承擔責任、做好準備」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！
美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金
鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴
樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」　摟妹照外洩
大谷翔平明星賽票選國聯第一！賈吉暫居人氣王
快訊／伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議
快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光
開撕林柏宏！四叔控忘恩負義　揭罵父「流浪狗」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

以軍對德黑蘭展開「最大規模空襲」！　以伊互相發布撤離警告

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

伊朗飛彈報復美軍！　FBI：專注保護美國本土

伊朗14枚飛彈報復美軍基地　川普：早就預料到的軟弱反擊

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

以軍對德黑蘭展開「最大規模空襲」！　以伊互相發布撤離警告

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

伊朗飛彈報復美軍！　FBI：專注保護美國本土

伊朗14枚飛彈報復美軍基地　川普：早就預料到的軟弱反擊

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光

駕駛未禮讓行人挨罰6千元　「被違停車遮擋視線」逆轉免罰

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

惡檢「違法監聽鄭文燦」完整譯文曝　無起訴書的「 知知知」

女生最困擾「3條腺」　醫揭這「常讓人尷尬」

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

惡檢爆偽造「鄭文燦案」　5字畫押成犯罪鐵證

鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴

大谷翔平復出登板內幕曝光　隊友早知情集體守密：超興奮的

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

【沒打燈亂切】汽車急轉煞停撞直行騎士！

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

台灣有事撤離計畫　日本在沖繩設避難所

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採對等回應

傳美國駐敘利亞軍事基地遇襲

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

更多熱門

相關新聞

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

美國聯邦眾議院23日一致通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美方在國際貨幣基金（IMF）內「大力支持」台灣參與事務，包含申請入會、參與經濟監督及技術協助，並保障台灣專業人員在IMF內任職的權利。提案議員強調，台灣若能加入IMF，將有助於強化自身金融韌性，抵禦來自中國的潛在經濟威脅。

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

中國已自伊朗撤出3125名公民 陸外交部：含香港和台灣居民

中國已自伊朗撤出3125名公民 陸外交部：含香港和台灣居民

明星賽門票25日開賣　韓援助陣超豪華啦啦隊陣容出爐

明星賽門票25日開賣　韓援助陣超豪華啦啦隊陣容出爐

郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公在大陸賺紅錢」

郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公在大陸賺紅錢」

關鍵字：

北約中國呂特台灣軍武國際軍武歐盟

讀者迴響

熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面